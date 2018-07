Maltrattare gli animali, tradire l'amicizia

Ha legato una pietra al collo alla sua cagnolina e poi l'ha gettata in mare. Così, in spiaggia, davanti a tutti, turisti e villeggianti. Mia, una meticetta bianca, è andata a fondo: ma ha rimesso il muso fuori, lottando per la vita con la forza della disperazione. Riuscendo a liberarsi dalla corda che le stringeva il collo e a raggiungere la riva. Mentre quel «brav'uomo» del suo padrone si è giustificato così: «L'ho buttata in mare perché si doveva lavare, volevo si facesse un bagno». Magari si potrebbe provare a fare lo stesso con lui: vediamo l'effetto che fa. Al di là delle facili provocazioni, sia chiara una cosa: non c'è essere vivente più buono, devoto, fedele e riconoscente (persino con chi lo maltratta) di un cane. Ma nonostante ciò aumentano, specie in questo periodo, gli abbandoni. E non si fermano i maltrattamenti. Diffido di chi non ama gli animali: figurarsi di chi fa loro del male. Anche per questo accolgo con soddisfazione le parole del ministro della Giustizia Bonafede che promette di inasprire le pene contro chi si macchia di reati nei confronti di Fido e dei suoi amici. Poi certo: qualcuno potrebbe obiettare che pensiamo troppo ai 4 zampe e troppo poco ai cristiani. Non dubito sia vero. Ma se gli esseri umani sono come quel signore che stava fermo a guardare Mia morire, onestamente mi tengo stretti i miei cani. E mi auguro che all'autogrill quest'anno gli italiani abbandonino non un cucciolo peloso diventato troppo ingombrante. Ma i violenti e i senza cuore.