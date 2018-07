Il problema della sicurezza. La soluzione è armarsi?

Il tema sicurezza è sempre più sentito in Italia. Per il Censis i reati diminuiscono ma l’insicurezza percepita è in costante crescita.

Aumentano le licenze per porto d’armi (+13,8% nell’ultimo anno). Oggi sono 1,4 milioni, cioè un’arma nelle case di circa 4,5 milioni d’italiani. Soprattutto aumenta chi è favorevole a criteri meno rigidi per il possesso di armi da fuoco per difesa personale (39% da 26% nel 2015).

La richiesta di sicurezza è legittima. Ma non è detto che la risposta migliore siano leggi che facilitano la diffusione di armi. Come dimostrano gli Stati Uniti, dove 80 milioni di persone detengono oltre 300 milioni di armi.

Generalmente più armi significano più vittime. Negli Usa i crimini sono 5-6 volte il livello dei paesi sviluppati. In secondo luogo aumenta la possibilità che le armi finiscano nelle mani di squilibrati che possono fare stragi. Come in tanti centri commerciali, locali pubblici, perfino scuole, americane. Ciò ha innestato un pericoloso paradosso. Più sono le stragi, più si rafforza il fronte di chi non vuole aumentare i controlli sulla circolazione di armi. Il ragionamento, semplicistico ma largamente diffuso, è che occorre armare i buoni per fermare i cattivi.

Sicurezza e diritto alla difesa sono temi importanti. Tuttavia un’attenta analisi della situazione americana può essere utile prima di imboccare una strada molto pericolosa.