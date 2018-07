Democrazia inutile? Tentazione pericolosa

Dopo la recente spallata alla democrazia rappresentativa giunta da Davide Casaleggio, per il quale essa sarà superata dalla democrazia diretta, è arrivata la sentenza di morte di Beppe Grillo in persona, che ha emesso la pena capitale non per la democrazia rappresentativa, ma per l’idea stessa di democrazia in quanto tale, sostenendo l’eccentrica proposta della «democrazia casuale», amministrata cioè da persone estratte a sorte anziché elette dal popolo.

Prese di posizione, queste, che non dovrebbero nemmeno stupire più di tanto, poiché arrivano da persone che sono letteralmente i proprietari del movimento da essi creato, le cui procedure interne sono ispirate a criteri non democratici, bensì verticistici e di assoluta opacità decisionale, e il cui capo politico Di Maio non è stato eletto dai propri compagni di partito, bensì cooptato dal capo.

Eppure, qualche motivo di inquietudine è legittimo nutrirlo, se tali affermazioni scardinano fin dalle fondamenta la struttura costituzionale su cui si regge questa Repubblica, fondamenta – non credo sia retorico ricordarlo – per gettare le quali sono state prima necessarie una dittatura, una guerra e la lotta partigiana.

«La democrazia è la peggior forma di governo possibile, eccezion fatta per tutte le altre», diceva Churchill. Sarà il caso di tenerlo bene a mente prima di far fare alla storia un buon numero di passi indietro.