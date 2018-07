Il problema immigrazione e i rischi di razzismo

Voglio essere sincero fino all’antipatia e dico: so che questo editoriale non piacerà a molti lettori. Alla maggioranza, tanto per essere chiari, di quelli che ci scrivono sul web. So che è un articolo contrario all’aria che tira. Ma credo che si debba avere il coraggio di restare in minoranza, e vengo al dunque.

Sono tra quelli che non hanno mai pensato che gli italiani potessero diventare razzisti; nella maggioranza, gli italiani sono accoglienti. E ho sempre pensato che se il vento politico ha cominciato a tirare da una certa parte, è anche e soprattutto per colpa di chi si è ostinato per anni a negare tanti problemi collegati a un’immigrazione mal gestita.

Ma temo di dovermi ricredere. Le aggressioni, perfino gli omicidi di questi giorni denunciano un clima di odio - contro gli immigrati - che non si era mai visto in simil misura. «Hanno ammazzato dei ladri, hanno fatto bene», dice la gente al bar. Ma a parte il fatto che non basta avere attrezzi per lo scasso per meritare di essere uccisi, ieri è stata aggredita perfino un’atleta italiana - ripeto, italiana, nata a Torino - che ha la sola colpa di avere la pelle scura. Ho l’impressione che stiamo perdendo il controllo. Oggi il razzismo non solo c’è, ma si sente giustificato, protetto, autorizzato. Le parole sono pietre: se chi le pronuncia non si mette una mano sulla coscienza, mettiamocela noi.