E' azzurro il disco sopra Berlino

Come promessa nel lancio del disco era conosciuta solo da pochi addetti ai lavori. Come vittima del lancio di un uovo è finita su tutte le prime pagine ed è diventata virale sui social, scatenando un dibattito al ribasso che ha tirato in ballo anche i rispettivi padri (il suo e quello di uno degli autori del gesto). Daisy Osakue, 22 anni, potrà partecipare ai campionati europei di atletica leggera che iniziano lunedì, e questa è la bella notizia: la terapia a base di cortisone non le creerà problemi con l'antidoping.

La brutta notizia è che la sua gara rischia di catalizzare un'attenzione mediatica altrimenti impensabile, tra suprematisti bianchi da una parte (capacissimi di augurarsi un suo flop) e magliette rosse dall'altra. Curve contrapposte, impietoso specchio di quest'Italia sempre più spaccata e incattivita, che pure Daisy è orgogliosa di rappresentare: la sua maglia è azzurra e, su 90 convocati della spedizione italiana, sono 25 gli atleti originari di altri Paesi. Ma le medaglie, se arriveranno, avranno tutte lo stesso peso: vale per Filippo Tortu (l'erede di Mennea che sfiderà i figli delle colonie inglesi e francesi) come per la staffetta 4x400 donne Folorunso-Grenot-Chigbolu-Lukudo già vincitrice dei Giochi del Mediterraneo (e forse strumentalizzata oltremisura). Lo sport è la negazione del razzismo e l'atletica è la regina degli sport. Inoltre, vivaddio, il mondo va avanti a dispetto di chi vorrebbe tornare indietro: quelli che stanno per iniziare a Berlino sono gli Europei di atletica del 2018 e non le Olimpiadi del 1936.