Ma prima delle foto rimuoviamo lo spaccio

È giusto appendere sugli alberi le fotografie dei pusher e dei loro clienti, come hanno fatto l’altro giorno in viale Vittoria? Non so, di primo acchito direi di no, perché le gogne sono sbagliate, perché per i consumatori c’è comunque una privacy da rispettare e per gli spacciatori devono intervenire la polizia e i carabinieri, non ci si deve fare giustizia da sé. Eccetera eccetera.

Però, se la motivazione della celere rimozione di quelle foto è quella che ho letto, e cioè il «rispetto del decoro urbano», c’è da ridere, anzi da piangere. Per rispettare il decoro urbano bisognerebbe innanzitutto rimuovere dalle strade i pusher e i loro clienti in carne ed ossa, altro che le loro fotografie. E poi non si tratta solo di decoro urbano: chi vende la droga, e chi la compra, produce una catena infinita di danni a tutta la comunità. Gli spacciatori delinquono e intossicano, i consumatori ingrassano il mercato nero della droga e avvelenano la vita dei loro familiari, rappresentano un pericolo pubblico quando guidano, costituiscono un costo sociale quando vanno a farsi curare, incrementando la spesa sanitaria. Altro che privacy. La droga non è affatto una questione privata, ma una piaga per tutti. Le pubbliche liste di proscrizione non sono il rimedio ideale, ma se qualcuno si mette ad appendere foto sugli alberi, è perché qualcun altro non fa nulla per eliminarla, questa piaga.