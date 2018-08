Il maestro Gatti sospetto colpevole per sempre

Accusato da due soprani a distanza di ventidue e diciott’anni dalle asserite molestie erotiche e subito licenziato in tronco dal Concertgebouw di Amsterdam per imprecisati comportamenti non consoni al ruolo di direttore nei confronti di alcune orchestrali, il maestro Daniele Gatti – uno dei musicisti più famosi e apprezzati al mondo – è quel che si può definire un uomo rovinato, triturato sui mezzi d’informazione – tv, giornali, social – senza aver avuto la possibilità di difendersi, condannato all’ergastolo dal tribunale di “MeToo”, il sito della vendetta femminile. E adesso c’è chi invita il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a stabilire, in quanto presidente dell’Opera di Roma, se il maestro milanese sia degno di dirigere, come previsto da tempo, la serata d’apertura della stagione lirica romana. Un sindaco chiamato a giudicare la moralità o meno di un professionista incensurato è un’altra perla di una vicenda paradigmatica dell’aberrante corso di questa giustizia abusiva che, insediatasi parallelamente nel corso del caso Weinstein, il produttore sotto processo per molestie e stupri, procede inesorabile facendo d’ogni erba un fascio.

Riepiloghiamo i fatti. Il 26 luglio il Washington Post pubblica un’intervista a due soprani: Alicia Berneche e Jeanne-Michéle Charbonnet. La prima sostiene che nel 1996, ventiquattrenne, venne avvicinata da Gatti offerente una lezione individuale nel privato camerino: «E una volta dentro», racconta con vivida crudezza, «mi sono trovata le sue mani sul mio sedere e la sua lingua in gola». L’altra aggressione sarebbe avvenuta 4 anni dopo a Bologna. Dice la Charbonnet: «L’ho spinto via e sono corsa fuori dalla stanza». Denunciare subito l’infoiato direttore? No, non accade nulla. Anzi: quest’ultima cantante, preoccupata dal fatto di dover lavorare un mese insieme al maestro, gli scrive una lettera in cui chiede scusa per averlo provocato. Poi per rispettivamente diciotto e ventidue anni le artiste tacciono. Ora non sfugge a nessuno che giovani donne possano dover affrontare il disagio, la vergogna, l’indignazione, il viluppo di sdegno e insieme la paura, il timore dell’eventuale ritorsione del maschio tiranno onnipotente. Ma denunciare con tale ritardo impedisce la difesa dell’accusato, racconta una scena brutalmente privata del preambolo, della commedia umana, gli sguardi, i sorrisi, le tacite allusioni e l’esplicito invito ammiccante. Non erano orfanelle ignare delle insidie del mondo e del maschio, i due soprani davvero non avevano modo di sottrarsi all’aggressione o di trovare un dignitoso soprassalto di coraggio, andandosene e suscitando uno scandalo? No: si condividono gli applausi, si salva la carriera e una vita dopo ci si vendica. E dal 2 agosto, licenziato dall’Orchestra reale olandese, Gatti è un cittadino teoricamente innocente fino a prova contraria stabilita da un processo che non ci sarà mai. Cioè sospetto colpevole per sempre.