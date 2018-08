Conti pubblici sfida cruciale per il governo giallo-verde

Il vero ostacolo alla "luna di miele" fra la maggioranza giallo-verde e gli elettori è lo stato dei conti pubblici. Fra poche settimane, infatti, il governo dovrà fare delle scelte senza avere sufficienti risorse per onorare tutti gli impegni presi col "Contratto". Nel frattempo, le turbolenze sui mercati, che stanno colpendo duramente la Turchia, possono indirettamente interessare anche noi (le banche italiane, spagnole e francesi, soprattutto). La "manovra" di settembre, insomma, è la prova del nove: se M5S e Lega la supereranno (senza ripercussioni sui nostri titoli di Stato e senza scontentare i rispettivi elettorati) il percorso sarà meno difficile fino alle europee del 2019, anche se restano in gioco questioni come la Tav, la Tap, l'Alitalia, l'Ilva, la presidenza della Rai (non cose da poco, insomma). La sensazione è che si cammini sul filo dell'equilibrista. Il "decreto dignità", per esempio, è la cartina di tornasole di quanto sia difficile tenere insieme due forze politiche distanti non solo sul piano programmatico, ma persino sulla collocazione del proprio elettorato: il Nord leghista e il Sud dei Cinquestelle hanno esigenze e caratteristiche sociali, economiche e politiche molto differenti fra loro. Sulle grandi opere, la Lega è favorevole, il M5S no. Ecco perché, su certi temi, si cerca di rinviare o di adottare espedienti per non sfasciare equilibri di coalizione molto delicati.

Queste prime settimane di governo hanno dimostrato che il "Contratto" non basta. Sulle nomine, per esempio, ci vuole molta diplomazia fra gli alleati. Nel caso della presidenza Rai ce ne sarebbe voluta anche con le opposizioni che hanno il potere di bloccare l'elezione di Foa e - di fatto - "congelare" la situazione. In quest'ultimo caso si è assistito a qualcosa di inedito: il contrasto fra due partiti (Lega e FI) che si sono presentati alleati alle elezioni e che ancora si sentono parte di una coalizione (non solo perché amministrano insieme parecchie regioni) però sono divisi a Roma: Salvini è al governo, Berlusconi all'opposizione. Due alleanze: una nazionale giallo-verde, una locale (e virtualmente nazionale, in caso di elezioni anticipate) verde-azzurra. Perciò, quando il leader leghista accusa il Cavaliere "di votare con il Pd" si ha un effetto di straniamento, poiché FI fa parte di un eterogeneo fronte di opposizione al governo e ha il diritto di votare contro, ma d'altro canto forzisti e leghisti hanno un legame per l'oggi e forse per il domani. Se le compatibilità di bilancio dimostrassero che i progetti di Di Maio e Salvini non sono realizzabili insieme e i sondaggi confermassero il Carroccio al 30%, nulla impedirebbe di pensare ad un "replay" del 1994, quando la Lega lasciò il governo dopo sette mesi, sulla riforma pensionistica, ma stavolta per tornare alle urne col centrodestra unito (nonostante la “separazione tattica” in Abruzzo) e forse vincente.

Twitter: @LucaTentoni1