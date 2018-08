Dopo Genova. Le tre scelte possibili per il Paese

Il tempo delle parole dovrebbe essere terminato: la tragedia di Genova avrebbe dovuto impegnare il governo nella gestione dell’emergenza complessiva, oltre ciò che, egregiamente, Protezione civile e Vigili del fuoco stavano facendo sul campo.

Il primo, vero, problema da affrontare, infatti, si chiama Genova. Il secondo porto europeo (dopo Rotterdam con cui non riesce a competere ad armi pari per la palla di piombo rappresentata dal «sistema Italia»), il primo del Mediterraneo, cruciale infrastruttura per una Nazione come l’Italia che vanta l’eccellenza della propria manifattura. Ecco dunque il tema da svolgere subito: mobilità cittadina (e cioè ripristino dalla bretella autostradale e via libera alla Gronda (per la quale occorrono 5-6 anni) e accessibilità al porto (viabilità e accelerazione del Terzo valico). Un pacchetto «Genova», volto a contenere nel tempo il disagio e a rilanciarne lo sviluppo, nella consapevolezza del peso che questa conurbazione ha sul Pil nazionale.

Certo, c’è tutto il resto, ma verrebbe dopo il varo delle iniziative di cui Genova ha bisogno dal 15 agosto, giorno successivo alla sciagura. E c’è lo spontaneo risentimento popolare, accuratamente coltivato, ma effimero come effimero è ogni consenso nella società della comunicazione. E c’è il caso Autostrade con l’ineluttabilità di una considerazione breve e conclusiva: se il ponte è crollato vuol dire che poteva crollare.

Che cioè non era stato fatto tutto ciò che era necessario per evitare il crollo.

Su questo terreno, lo Stato ha davanti a sé 3 opzioni, più o meno dichiarate e gradite da vari esponenti della maggioranza: la nazionalizzazione; la revoca della concessione; la ridefinizione della concessione medesima.

Andiamo con ordine. La nazionalizzazione (al netto del contrasto con le normative comunitarie) non è una confisca. Perciò agli azionisti deve essere riconosciuto un corrispettivo adeguato. Il 13 agosto Autostrade valeva 20 miliardi. Oggi ne vale 15. Pagheremmo noi, in definitiva. Si dice: compri Cassa depositi e prestiti. Nel momento in cui CDP entrasse in borsa e iniziasse a rastrellare le azioni necessarie per il controllo della società, i valori crescerebbero immediatamente.

La revoca della concessione. L’apertura del procedimento è debole per molte ragioni tecnico-giuridiche. Tanto da far dubitare della vera volontà dell’estensore. Ovviamente, una frotta di grandi avvocati scenderà in campo. Tempi per la conclusione dai 3 ai 6 anni, Tar e Consiglio di Stato compresi. Esclusa la Corte di giustizia europea.

La terza ipotesi (recitata sommessamente) passa dall’abrogazione dell’art. 9 della concessione che prevede un indennizzo –per Autostrade- tra i 15 e i 20 miliardi. Un articolo illegittimo e, forse, anche illecito. E prevede una diversa e «normale» definizione dei rapporti Stato-concessionario e l’entrata in funzione dell’Autorità di regolazione dei Trasporti (Art), cui è attualmente vietato di indagare le concessioni in essere.

Il libro delle decisioni è aperto e il governo deve scriverlo. Il 14 agosto, peraltro, è il discrimine tra un prima e un dopo nell’azione della coalizione giallo-verde. Dipenderà proprio da come si andrà avanti se il consenso di cui dispone permanga o si dissolva come si sono dissolti altri consensi.

www.cacopardo.it