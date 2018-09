Una città con qualche problema con la droga

Intervistato dal Corriere della Sera, l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti ha detto che il suo amico Federico Pesci, il commerciante arrestato a Parma per stupro, «ha qualche problema con la droga». Ecco, credo che in questi primi giorni di choc per quanto avvenuto nella nostra città si sia sottovalutata l’importanza, il ruolo che in vicende come questa ha la droga. Si è parlato, giustamente, della violenza contro le donne, di una sprezzante cultura del possesso dell’altro, di un certo modo di vivere sopra le righe: ma non abbastanza - mi pare - di quanto peso abbia la droga nell’impazzimento, nello scatenamento di un furia cieca e in quel degrado di se stessi che porta all’annientamento degli altri.

Il fatto è, purtroppo, che di fronte al dilagare della droga sembra subentrata una sorta di rassegnazione. È come se tutti dicessero: ormai, che cosa ci possiamo fare... La pioggia di droga sulla nostra città è considerata qualcosa di ineluttabile, come i cambiamenti climatici. Lo si vede ogni qual volta si affronta la questione dello spaccio. Intendo dire della vergognosa, indecente invasione degli spacciatori nelle vie di Parma. Ci sono strade - penso a via Trento, o viale dei Mille, ma se ne potrebbero citare molte altre - che di sera sono occupate manu militari da legioni di spacciatori, praticamente uno ogni cinque metri. E che cosa si dice, anzi si ripete, ormai da anni?



Che non si può fare niente. La questione non è di competenza del Comune, che peraltro ha poche risorse, pochi vigili, e ancor meno strumenti legali per intervenire. Polizia e carabinieri dicono che hanno pochissimi uomini e mezzi, un paio di auto per turno. I magistrati dicono che, quei pochi spacciatori che vengono arrestati, li devono rilasciare subito, perché questa è la legge. Le prefetture dicono che non è possibile espellere questi delinquenti. I quali infatti, anche quando hanno precedenti, sono liberi di “lavorare” ancora, magari consegnando a domicilio, come pare sia successo nel caso di Pesci. Insomma c’è una gigantesca industria della droga che agisce indisturbata, con uno Stato che non sa fare altro che allargare le braccia.

Ma che cos’altro deve succedere perché ci si svegli? A Parma è successo quello che sappiamo; a Jesolo hanno violentato una ragazza in spiaggia; sul lago di Como altre due. Senza contare i tanti incidenti stradali causati da automobilisti “fatti” fino alle orecchie, senza contare i costi sociali e sanitari per la cura delle tossicodipendenze. Che cos’altro deve succedere perché la politica si svegli, e dia alle forze dell’ordine la possibilità di mettere in galera gli spacciatori, e ai giudici quella di buttare via la chiave? Che cos’altro deve succedere perché delinquenti irregolari e recidivi possano essere buttati fuori dall’Italia?

Ma tutto questo discorso sarebbe monco, gravemente monco, se dopo aver denunciato il cancro dello spaccio non si facesse altrettanto con il cancro del consumo. Gli spacciatori prosperano perché ci sono i consumatori. Più o meno danarosi, più o meno nascosti: ma tutti con un denominatore comune, che è il cervello in pappa. Perché è questo che non si ha il coraggio di dire, anzi di urlare: la droga distrugge il cervello, ti porta perfino, a volte, a stuprare e massacrare una ragazza. Distrugge la tua vita e quella delle persone che ti stanno vicino. E te la distrugge sia che tu la compri da un pusher della malavita, sia che tu la possa - un giorno sciaguratamente auspicato da molti - comprare legalmente, in qualche negozio o farmacia. C’è stata e c’è tuttora una cultura negazionista che ha minimizzato le conseguenze del consumo di stupefacenti, in nome di una “libertà” che è invece una delle più terribili schiavitù.

Sul caso Pesci aspettiamo di vedere che cosa accerterà la magistratura. Ma che ci sia stato «qualche problema con la droga», pare certo. E comunque è certo, certissimo, che non sia più tollerabile uno Stato che si autoassolve dicendo che «non ci sono gli strumenti» per debellare lo spaccio e per dare il la a una massiccia campagna di educazione contro il consumo. Parma e provincia hanno cinque parlamentari (su cinque) che militano in un partito che sta al governo e che ha in mano il ministero dell’Interno. Spieghino a Roma che Parma ha qualche problema con la droga.