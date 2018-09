Sicurezza: nessuno volti le spalle alla città

Dicevano che era solo una questione di percezione. Che se cioè la cosa ti sembrava grave, era tutta colpa della tua immaginazione. Sarà. Sia chiaro: a qualsiasi ora del giorno o della notte solo in rari casi mi sono sentito insicuro a camminare tra le strade di Parma. Per quanto le cose - ne sono convinto - potrebbero andare sicuramente molto meglio, non abitiamo a Caracas e nemmeno, per fortuna, a Detroit. Ma di certo impressiona come nessuno ormai, anche a livello nazionale, neghi che a Parma esista un problema sicurezza. Droga a fiumi (di cui moltissimi parmigiani di ogni fascia d'età sembrano non potere - e volere - fare a meno), reiterati episodi di violenza, intere zone presidiate dalla criminalità: un'escalation che non ha lasciato indifferenti i principali media del Paese che qui hanno spedito telecamere, inviati, opinionisti. Per capire cosa succede. La «Gazzetta», nei mesi scorsi, è stata accusata più volte di enfatizzare gli episodi di cronaca nera: come ora tutti sanno e tutti vedono, raccontavamo solo i fatti. Il ritornello «non è più la Parma di una volta» ha lasciato il posto a paure reali, tangibili, spesso condivisibili. Serve maggiore impegno, maggiore coesione: i cittadini (come quelli che hanno contribuito a fare chiudere in via Bixio una casa dello spaccio) stanno già facendo la loro parte. Ora la faccia, al di là delle divisioni politiche, anche il governo. Perché qui si percepisce solo un cosa: una grande preoccupazione.

