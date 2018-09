Il non-detto dietro la legge di stabilità

C’è un non-detto nelle cronache provenienti da Palazzo Chigi: riguarda la legge di stabilità e il passo che la precede, il documento nel quale vengono enunciati gli obbiettivi di finanza pubblica e i relativi strumenti. Nella ridda di ipotesi che circolano sui temi fondamentali, i punti fermi sono le pensioni (con l’abolizione della legge Fornero: l’unica legge che, al di là delle critiche, aveva messo in sicurezza il sistema previdenziale), l’introduzione del reddito di cittadinanza ed interventi imprecisati in materia di sanità e di investimenti produttivi.

Sappiamo tutti che è in corso un confronto molto duro tra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e i due vicepresidenti del consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, mentre Giancarlo Giorgetti – nel ruolo più cruciale che esista in ogni governo - cerca di trovare la strada per evitare la sconfitta di ognuno dei tre protagonisti. Tria, un tecnico prestato alla politica, è, in teoria, il più debole, visto che non ha un partito che lo sostenga. E non a caso Rocco Casalino, l’uomo di Casaleggio che controlla la comunicazione governativa, ha minacciato sfracelli nei confronti dei dirigenti del dicastero incriminato. Parlando alla nuora (i dirigenti) perché intendesse la suocera (il ministro). È intervenuto «ad adiunvandum» il primo ministro Conte che ha aggravato la tensione: non solo ha difeso Casalino, attaccando i giornalisti che ne hanno rivelato le parole, ma ha anche messo in tavola un imprevisto carico da 11: più o meno «i funzionari debbono fare ciò che vogliamo noi. Noi comandiamo».

Tuttavia, Tria non è debole né in balia degli esuberanti vicepresidenti. È in teoria più forte di loro, in quanto è il garante del rispetto degli impegni presi con l’Unione europea, della stabilità finanziaria e dell’andamento del deficit, che non dovrebbe superare l’1,6% del Pil.

Per questa ragione la partita non s’è ancora chiusa. Occorrerà aspettare il punto di caduta, l’intesa che, alla fine, dovrebbe arrivare.

Il non-detto di ieri e quelli delle prossime ore, tuttavia, è fisiologico: così qualsiasi sarà il compromesso, esso potrà essere presentato come la vittoria della coalizione giallo-verde.

Intanto, ieri è passato il decreto-legge sicurezza, proposto (e illustrato) da Salvini. A parte le direttive verbali o via twitter sin qui emanate, si tratta del primo vero e proprio provvedimento con valore di legge, salvi tre particolari: la firma del presidente della Repubblica che può essere rifiutata per motivi di costituzionalità; la conversione, entro 60 giorni, del Parlamento; l’esame (molto a posteriori) della Corte costituzionale. La sensazione è che i profili di incostituzionalità siano numerosi.

La stretta di Salvini è e sarà popolare, anche (e soprattutto) se Mattarella si metterà di traverso.

Sapevamo che a fine settembre avremmo ballato. Le danze sono iniziate ieri.

www.cacopardo.it