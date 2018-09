Manovra, la Lega si ricordi del suo Dna

Il presidente della Repubblica è intervenuto sulla manovra economica, ricordando che tenere i conti in ordine non è solo una richiesta dell’Europa cattiva, ma la necessità elementare di uno Stato, oltre che un dovere nei confronti delle giovani generazioni, le quali rischiano di dover pagare un debito contratto con sciagurata demagogia. Vista l’aria che tira, è probabile che Mattarella venga liquidato come la voce “dell’establishment”, dei “poteri forti”. E invece, anche se impopolari, sono proprio i personaggi come Mattarella che dovremmo ascoltare in questo momento di totale ubriacatura.

Non è tanto lo sforamento del deficit a preoccupare. È il “come” si intendono spendere i soldi presi a debito che fa paura. Se si fosse tagliato il costo del lavoro per le imprese e se si fossero abbattute le tasse, avremmo avuto più assunzioni e più consumi. Invece si spenderà soprattutto per il reddito di cittadinanza, una regalia senza precedenti di cui trarrà giovamento soprattutto quella parte del Sud che non produce o che lavora in nero. Ed è stupefacente che proprio la Lega abbia avallato un provvedimento del genere.

C’è solo da sperare che adesso la Lega si ricordi delle proprie origini (e del proprio elettorato), e faccia in modo di spendere i soldi in manovra per favorire il lavoro e la produttività (cioè la ripresa), e non solo per un assistenzialismo che tradisce la sua storia.

