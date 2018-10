Lo scontento del Nord non allarma Salvini

I malumori del Nord leghista avverso al reddito di cittadinanza non sembrano per ora minimamente scalfire il consenso a quel governo Conte che sarebbe più esatto definire governo a diarchia Salvini-Di Maio. Né hanno intaccato la popolarità del leader M5S il sarcasmo e le battute piovute sulla di lui dichiarazione dai toni messianici di profeta filantropo: «Con la prossima manovra economica il governo avrà abolito la povertà». Una mossa, questa del reddito di cittadinanza, a debito sicuro per le casse dello Stato ma, secondo Di Maio, via via recuperabile mediante una crescita economica ben più forte del previsto. Sta di fatto che la sbandieratura di dati da parte del ministro e vicepremier ha suscitato grande impressione: la promessa di 10 miliardi a favore dei 5 milioni e rotti di connazionali che vivono in povertà assoluta accende un senso di solidarietà che i governi a guida Pd non avevano saputo suscitare. Davanti a questa misura considerata dal Nord trainante e imprenditore un’autentica regalìa clientelare al Sud improduttivo, Salvini, colui dal quale molti speravano uno stop al collega pentastellato, si è limitato a un’ironia di maniera, innocua («Io vorrei abolire anche il cattivo tempo e i pareggi del Milan») tutto preso poi dal disinnescare il panico da “spread” («Me lo mangio a colazione») il cui record d’impennata risalente ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi (574 punti il 9 novembre 2011) fa sembrare le cifre odierne meno minacciose. Certo il panorama è denso di malumori, di ansie, di polemiche: ma i Diarchi tirano dritto, replicano a muso duro ai richiami di Bruxelles, Salvini con una sprezzante locuzione di sciagurata memoria: «Me ne frego»; Di Maio inneggiando all’intoccabilità della «finanziaria del popolo» che la vincerà sugli stolidi avvertimenti dei big europei prodighi di vaticini infausti sulla tenuta dell’euro e della stessa Unione europea cinta dall’assedio delle forze sovraniste che nelle elezioni del prossimo maggio potrebbero coalizzarsi in una nuova maggioranza, sovvertitrice dell’attuale assetto politico, con un Partito popolare europeo (nel quale c’è già Orbàn, l’antieuro) alleato della Lega di Salvini. Elezioni europee che avranno una valenza decisiva anche e soprattutto per la politica interna: misurando il consenso che non muterà ovviamente i rapporti di forza in Parlamento ma deciderà il futuro di questa stagione in cui la politica è quasi un gioco virtuale basato sui sondaggi. L’ultimissimo (per La Sette) vede sempre Salvini in prima posizione con il 32,2 per cento, Di Maio al 29,8; il Pd al 15,7 e Forza Italia all’8 per cento. Il Nord mugugna? Niente paura: Salvini sta sfondando anche al Sud. Ieri in visita a Napoli, in molti, dimentichi delle antiche polemiche, gli hanno gridato «Matteo salvaci tu». I Diarchi alleati hanno virtualmente superato il 60 per cento. Chi li ferma più?

vittorio.testa@comesermail.it