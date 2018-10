Lega-M5S: sulla manovra l'intesa regge. Ma dopo?

Anche se molti provvedimenti compiranno il loro percorso parlamentare inseriti in disegni di legge collegati (quindi avranno un iter più lungo, «reddito di cittadinanza» compreso) la ex Legge finanziaria sarà approvata entro il 31 dicembre. Nei circa ottanta giorni che ci separano da quel momento, le nuove Camere, nate dal voto del 4 marzo, saranno chiamate ad una prova di maturità: dovranno evitare l'«assalto alla diligenza» che appesantirebbe ulteriormente, a consuntivo, una previsione di deficit (il 2,4%) che già oggi appare ottimistica. Soprattutto, si vedrà se governo e maggioranza resteranno fermi sulla «linea di Piave» che si sono dati il giorno in cui gli esponenti del M5S sono usciti sul balcone di Palazzo Chigi.

Già con i giudizi delle agenzie di rating e con le reazioni europee che si sono manifestate riguardo alla nostra «manovra» ci si può attendere un esame parlamentare del bilancio non proprio caratterizzato da un clima sereno. Il finto lapsus di Salvini sull'entità del reddito di cittadinanza (otto miliardi anziché nove o dieci) fa capire che una certa insofferenza dell'elettorato del Nord (maggioritariamente sfavorevole al provvedimento, gradito invece ad un Sud che ne sarà forse largamente beneficiario) non sfugge al leader leghista. In fondo sono proprio le risorse per il programma pentastellato a portare quel deficit dall'1,6% voluto da Tria al 2,4%.

Si potrebbe dire, per contro, che anche i Cinquestelle sarebbero autorizzati a fare lo stesso discorso per la riforma della Fornero (destinata ad avvantaggiare i lavoratori del Nord), ma il M5S era contrario a quella legge, quindi non può biasimarne la revisione.

In quanto alla «flat tax» (che tale non è e che - per come è stata avviata - pesa poco sui conti pubblici) la Lega può replicare ai Cinquestelle di aver chiesto molto meno di quanto avrebbe potuto. Infine l'Iva, che nessuno avrebbe comunque aumentato senza esporsi a pesanti critiche.

Insomma, motivi di attrito possibili (oltre ai sondaggi, che danno a Salvini il 14-16% in più rispetto alle politiche e ai Cinquestelle fra il 2 e il 4% in meno) non mancano. Però, per vie oggi non conosciute, la legge di bilancio arriverà quasi certamente in porto senza troppe sorprese. Aggiustamenti più o meno pubblicizzati sono possibili, ma il bene più prezioso da salvaguardare ora è, per gli alleati giallo-verdi, l'unità della maggioranza.

Con questi provvedimenti si accontentano (sia pure non troppo) i rispettivi elettorati. Non solo: l'eventuale giudizio negativo delle agenzie di rating e dei mercati aumenterebbe verosimilmente il consenso a Lega e M5S, come accade sempre quando c'è un «nemico» da fronteggiare. Quindi, il Palazzo condurrà in porto la manovra.

Il vero confronto fra Carroccio e Cinquestelle è dunque rinviato al «redde rationem» delle elezioni europee di maggio, dove si deciderà il destino di governo e legislatura.

