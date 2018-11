Il Salvinismo sempre più padrone del governo

E’ tempo di un consenso così vasto da giustificare un lessico di iperboli per Matteo Salvini, ormai assurto a quella categoria degli ‘’ismi’’ che contrassegnano egemonie personali alle quali noi italiani periodicamente ci consegniamo entusiasti. Fatti i debiti distinguo, Mussolinismo, Craxismo, Berlusconismo e in misura minore il Bossismo sono stati fenomeni di valenza politica, culturale e sociale. Ora è la volta del Salvinismo, con il giovane milanese Matteo che in sei mesi ha personalizzato la Lega ex Nord percorrendo la penisola in lungo e in largo con una predicazione, depurata dagli eccessi antisudisti, incardinata su due temi popolarissimi: il contrasto all’immigrazione, con toni apocalittici; l’avversione per questa Europa accusata di malgoverno e vessazioni, con toni queruli e vittimistici. Pragmatico e veloce si è poi trovato un sodale nel campo che fino all’apertura delle urne del 4 marzo era territorio nemico, Grillo e il Movimento 5Stelle condotto da Di Maio, stringendo un patto di legislatura, accettata l’emarginazione di Berlusconi, l’alleata Forza Italia con la quale governa molti comuni, provincie e regioni. Adesso che emergono via via le diverse e spesso inconciliabili posizioni tra Lega e M5S, con quotidiani contraccolpi sul Governo Conte, il prezzo più alto lo paga il vicepremier Di Maio in termini di contestazioni interne al Movimento e in arretramento di consensi. All’opposto l’altro vicepremier Salvini aumenta la primazia virtuale dei sondaggi.

L’ultima esplorazione condotta dal quotidiano «La Repubblica» segnala il predominio sempre più vasto del segretario leghista: e in misura da legittimare la convinzione d’essere entrati nella fase del Salvinismo, l’uomo visto da gran parte degli italiani come spietato vindice di antichi torti subiti da un ceto politico autoreferente, sordo ai bisogni dei 6 milioni di poveri, chiuso nella torre dorata dei privilegi, succubo imbelle di un’Europa carognescamente indifferente ai nostri problemi. La manovra del governo Conte viene rimaneggiata di continuo? Lega e M5S sono all’opposto sulle grandi opere? Che fare? Semplice: rafforzare Salvini, che diffonde ottimismo sul futuro, promette di vendicare l’Italia angariata dall’Europa. Sicché i sondaggi lo collocano al 30 per cento; sempre più distanziato il M5S sceso al 27,6. In inarrestabile sfarinatura è il Pd al 16,5 e in crisi nera è Forza Italia al 9,4 per cento. Pd a pezzi. Berlusconi in malinconico declino punteggiato da strazianti suppliche («Torna a casa, Matteo») alternate a sprezzanti invettive: «Gli italiani purtroppo hanno dato il voto a due giovani incapaci». Una mancanza di alternativa che rafforza sempre più il Matteo milanese ormai giunto a livelli di stima altissimi. Alla domanda «Chi è il leader dell’attuale governo?» la risposta è stata: per il 16 per cento, Conte (!); Di Maio al 14; e Salvini al 58 per cento. Quella nata come diarchia Salvini-Di Maio è già nei fatti monarchia: e fra sei mesi le elezioni europee potrebbero lanciare la Lega oltre il 30-35 per cento. Anche Strasburgo e Bruxelles dovranno fare i conti con l’inarrestabile Salvinismo?