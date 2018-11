Piccoli gesti quotidiani contro la mafia

Che la 'ndrangheta abbia messo da decenni le radici nella nostra regione l'ha fissato nero su bianco la sentenza del maxi processo Aemilia, con i suoi 142 condannati a oltre 1200 anni di reclusione, e, nel Parmense, il sequestro di 133 immobili a Sorbolo, i sigilli a un'ex discoteca di Baganzola, il blocco di 6 milioni e mezzo di euro per 23 imputati, come ha scritto ieri Georgia Azzali. Impossibile, d'ora in poi, pensare che la 'ndrangheta non imponga la sua legge anche lontano dagli agrumeti calabresi, qui sulla via Emilia, dietro l'angolo di casa. Impossibile non vedere il malaffare, anche se l'infame giostra di Grande Aracri, il clan che si è infiltrato da noi, non spara e veste la grisaglia, anche se il business mafioso sembra invisibile e vien da chiedersi dov'è, che c'entra con i tranquilli riti dei parmigiani?

Eppure c'entra, eccome. Perché la montagna di pagine della sentenza, gigantesca testimonianza di legalità, alla fine rappresenta solo un punto di partenza. La sfida, ora, è affidata a ciascuno di noi. Basta non chiudere gli occhi davanti allo spaccio, non girare la testa al proliferare di sale slot. Basta chiedersi, ad esempio, perché quel ristorante, sempre deserto, non abbassi mai la saracinesca o per quale ragione la tale impresa riesca a fare preventivi così stracciati. E dire «no». E' soprattutto la capacità di riconoscere e rifiutare situazioni che ci sembrano vantaggiose, ma sono solo illegali, che ci farà girare pagina. Non solo alle istituzioni e ai giudici, ma a noi, ai piccoli gesti di ogni giorno, appartiene la responsabilità dell'antimafia.