Una manovra che dimentica le imprese (e il lavoro)

I segnali che ci sono franati addosso la settimana scorsa cominciano a essere un po' troppi per non prenderli attentamente in considerazione: prima il Pil italiano, che nel terzo trimestre si è fermato dopo tre anni di crescita, poi la disoccupazione che a settembre è risalita oltre il 10% e soprattutto - dato un po' snobbato venerdì da media e commentatori - l'indice pmi sceso sotto soglia 50 (49,2, addirittura peggio delle stime). Cos'è? E' l'indicatore che, tastando il polso dei direttori acquisti, misura la salute della manifattura. Non solo è il valore più basso da quattro anni a questa parte, ma è anche il peggiore in Europa. E teniamo conto 50 è una soglia critica perché indica il confine fra crescita e contrazione...

Il governo continua a ripetere che stiamo pagando gli errori dei governi precedenti (abitudine - peraltro - dalle tradizioni consolidate in Italia, finirà che era tutta colpa di De Gasperi...). Anche se così fosse, l'esecutivo gialloverde in questi mesi evidentemente non è riuscito a fare nulla per raddrizzare la barra. La domanda interna ristagna, le scorte si accumulano pericolosamente e le incertezze a livello mondiale hanno inciso pesantemente sull'automotive che negli ultimi anni - grazie all'intuizione di Marchionne di orientare all'export gli stabilimenti italiani - aveva aiutato a tenere in piedi la baracca.

La verità è che la manovra, che peraltro continua a modificare e a dilazionare nel tempo misure ed esborsi, pensa troppo poco alle imprese, che sono poi il termometro sul quale si misura la febbre del Paese, come dimostrano i dati che abbiamo appena snocciolato.

Il progetto industria 4.0 è stato ridimensionato, il reddito di cittadinanza (che peraltro esce dal perimetro della manovra così come gli interventi sulle pensioni ) è fumoso e assistenzialista, la riforma della Fornero finirà per mandare in pensione qualche peso morto nelle aziende e difficilmente si tradurrà - con questi chiari di luna - in nuove assunzioni.

Senza contare che ora si sentirà l'effetto del «decreto dignità» (dal primo novembre) che non ha ancora inciso sui lavoratori a tempo ma i dati Istat delle ultime settimane fanno già capire che per ora si preferisce restare alla finestra.

Ma anche quel poco che si può scovare tra le pieghe della legge di bilancio non tranquillizza il mondo imprenditoriale: ad esempio l'articolo 17 che istituisce la centrale per la progettazione delle opere pubbliche - denunciano i costruttori - rischia di bloccare tutto per eccesso di burocrazia. E le aziende hanno bisogno di certezze, non di promesse.

