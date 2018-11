I dissidi interni rischiano di logorare la maggioranza

La lunga giornata di ieri, con i rinvii al Senato durante la discussione del decreto sicurezza e i contrasti alla Camera sulla questione della prescrizione rappresentano probabilmente l'avvio di una seconda fase per maggioranza e governo, dopo la "luna di miele" dei primi mesi. Anche se i sondaggi riservano ancora a Lega e M5S un consenso largamente superiore a quello riscosso alle elezioni del 4 marzo, i rapporti politici cominciano ad essere difficili. Il “contratto di governo” ha avuto bisogno, per poter essere stipulato, di lasciare nella vaghezza molti punti importanti. I dettagli, come si è visto e si vede anche per la legge di bilancio e i provvedimenti su pensioni e reddito di cittadinanza, sono il vero terreno di confronto fra le forze politiche. L'intesa sulle linee di massima può essere raggiunta più o meno facilmente, ma quando persino poche parole possono cambiare il quadro, la politica deve decidere ed assumersi delle responsabilità.

Fino ad oggi, Salvini e Di Maio hanno praticato un metodo, quello di far viaggiare parallelamente il provvedimento caro ad un partito con quello sponsorizzato dall'altro. Ugualmente è accaduto per i fondi previsti in bilancio: la stessa misura per il pacchetto leghista e per quello pentastellato. Così, ora, l'intoppo alla Camera su un testo di matrice Cinquestelle, che alla Lega non piace in alcuni punti, fa il paio con le pause che hanno accompagnato il decreto sicurezza voluto da Salvini ma avversato Cda alcuni dissidenti M5S pronti ad indebolire la maggioranza in Senato. Accade, in sintesi, che uno dei governi più forti degli ultimi anni - per quantità di consensi nei sondaggi attuali e nelle urne dello scorso marzo - sia continuamente messo alla prova del bilancino, per non far pendere la bilancia dalla parte di Carroccio o Cinquestelle.

In questa situazione, il fatto che uno dei contraenti - il M5S - sia sceso dal 32,7% delle politiche al 27-28,5% delle intenzioni di voto e che l'altro - la Lega - abbia quasi raddoppiato i consensi, passando dal 17,4% del 4 marzo al 30-34% dei sondaggi, rende il tutto più instabile. Salvini dimostra di saper usare i registri comunicativi in modo più efficace rispetto a Di Maio, a giudicare dai risultati.

Per di più, mentre il leader leghista non deve confrontarsi con i suoi perchè ha un partito compatto, il suo omologo pentastellato deve mediare fra le anime del Movimento (sul Tav, sul Tap, sul Muos, sul decreto sicurezza) e teme di finire rimpiazzato - in caso di crisi e voto anticipato - da un Di Battista pronto al ritorno dalle vacanze.

La giornata di ieri e la situazione generale mostrano insomma che la maggioranza non rischia di sfaldarsi per colpa di un'opposizione che non c'è, ma che può però logorarsi per la consunzione dell'accordo quotidiano e per la distanza fisiologica fra soggetti politici alleati ma molto diversi fra loro.



