Pietro Barilla: l’esempio che lascia ai giovani di oggi

Alle pagine 6 e 7 trovate ampi stralci dell’intervista a Luca Barilla trasmessa ieri sera da 12 Tv Parma, nell’ambito di uno speciale che abbiamo voluto dedicare a Pietro Barilla, papà di Luca, a venticinque anni dalla scomparsa. Credo, anzi sono sicuro, che i vecchi parmigiani la leggeranno con affetto, vista la traccia indelebile lasciata in città dal «signor Pietro», come tutti lo chiamavano.

Ma voglio sperare che anche i più giovani si lascino affascinare da questa straordinaria figura di uomo, di imprenditore, di leader che è stato Pietro Barilla. Viviamo tempi di grande sfiducia e pessimismo, una delle cose che più spesso sentiamo ripetere è che ai giovani di oggi «è stato rubato il futuro». Ma che cosa avrebbe dovuto dire un giovane come Pietro Barilla, che a 27 anni partì per il fronte russo? E che al ritorno si trovò un’Italia da ricostruire? Il signor Pietro apparteneva a una generazione che seppe reagire a un destino gramo, che si rimboccò le maniche, che preparò un futuro migliore ai propri figli. «Andate avanti con coraggio», ripeteva sempre Pietro Barilla. È questa la lezione che vorrei venisse recepita dai nostri ragazzi.