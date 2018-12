Manovra promossa, ma l'Ue ci aspetta al varco

È la forza delle convenienze che ha spinto Italia e Unione europea a un accordo, più formale che sostanziale, col quale si rinvia di qualche tempo l’inevitabile show-down sui termini fondamentali della politica economica (e sociale) di Roma. Non «La forza dei vincoli», come ieri titolava, sbagliando, un grande quotidiano.

Ricapitoliamo brevemente l’accaduto dal punto di vista politico.

Conquistato il governo, Lega e 5Stelle hanno cercato di trasferire sull’Europa il prezzo (caro) delle loro contraddizioni (prima fra tutte quella tra promesse elettorali e loro attuabilità) in modo da affrontare il primo anno di potere con un nemico identificabile, tale da compattare i loro elettorati nelle elezioni europee del maggio 2019 e ribadire il mandato conferito il 3 marzo 2018.

In coerenza con questa impostazione, l’ipotesi di finanziaria approvata a settembre contro il ministro dell’Economia Tria, contro la ragione e, soprattutto, contro le impostazioni dell’Unione, fu accompagnata dallo scoppiettio di mortaretti e peana, partiti dal balcone (maleaugurante come tutti i balconi di Roma) di Palazzo Chigi.

Il braccio di «alluminio» è durato sino a ieri: la battaglia è improvvisamente cessata con l’esplosione del malcontento francese – il movimento dei «gilet jaunes», espressione virulenta di disagio e di «jacqueries» varie,tra i quali (e fa scandalo) un antisemitismo neo-Vichy - cui il presidente francese ha reagito con l’apertura dei cordoni della borsa oltre il 3% di deficit di Pil. Era evidente che per contenere le proteste e le contestazioni e per puntare alle elezioni europee con ragionevolezza – virtù tentativamente capace di contenere le pressioni populist-sovraniste - l’Unione avrebbe dato il via libera all’Italia e alla Francia. Con tutte le cautele immaginabili, l’Europa non apre la procedura di infrazione e, quindi, apre una fase di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica italiana. Si scrive che potevamo risparmiarceli questi mesi di braccio di «alluminio» e, in senso meramente tecnico, è vero e giusto. Ma non tiene conto di un processo di maturazione che era necessario affrontare e che, in fin dei conti, s’è verificato con un certo successo e della cui sostanza è lecito, sempre, dubitare. Ora, le contraddizioni nazionali e, in particolare, quelle tra promesse elettorali e loro realizzabilità rientrano nei nostri confini e impegneranno Conte, Di Maio e Salvini ben più di quanto sia accaduto sino a ora. Il taglio dei fondi per il reddito di cittadinanza lo renderà alla fine simile – per difetto - al Rei, il reddito di inclusione, voluto da Renzi e attivato da Gentiloni. La paradossale sovrastima delle entrate (va sottolineato che nel «closing» i ricavi da alienazioni immobiliari dello Stato sono passati da 10 a 20 miliardi) accorcerà una coperta già cortissima. Il resto va consegnato alle analisi degli esperti. La politica, scienza simile alla matematica e alla geografia, non muterà per questo le sue inesorabili regole.



