C'era una volta la parsimonia (e l'economia cresceva...)

Sarà che a diventar vecchi si diventa ripetitivi, e anche un po' rompiballe, ma in questi giorni in cui spesso non si sa neppure che cosa regalare, m'è venuta in mente una parola che m'era familiare nei primi Natali che ricordo, e che oggi è diventata antica: la parsimonia. M'è venuta in mente questa mattina, quella parola, mentre facevo colazione e, mettendo la mano nel sacchetto dei biscotti, ne ho trovati alcuni rotti, e altri addirittura ridotti in briciole, e ho ricordato gli insegnamenti, anzi forse addirittura gli ammonimenti, dei miei genitori e dei miei nonni: «Comincia a mangiare quelli rotti e le briciole, perché non si butta via niente».

«Non si butta via niente» non era solo il comandamento dei norcini, ma quello di ogni famiglia italiana, di mamme e papà che avevano vissuto la guerra, il pane nero, il surrogato, le Am-Lire. Della mia infanzia conservo nella memoria, e anche nel cuore, quelle economie domestiche che ci hanno aiutati a crescere. Guai, ad esempio, a gettare il pane avanzato, il pane “raffermo”, aggettivo oggi scomparso: quello del giorno prima lo si metteva nel caffelatte la mattina seguente, e poi si faceva la torta paesana, e ancora il pancotto, che era il primo piatto della cena, con le croste di formaggio e – ma non sempre – un uovo. Mio nonno Arturo il caffè macinato lo utilizzava almeno per due volte, per dire. Quando ci si metteva in cucina, non si giocava a MasterChef. Non si “impiattava”.

Eppure erano i mitici anni Sessanta, quelli del boom. E non sono cresciuto in una famiglia povera: ricca no, ma benestante sì. Era una famiglia di imprenditori: piccoli certo, piccolissimi, ma imprenditori. Un mio nonno faceva le valigie a Milano, in via Petrella, una traversa di corso Buenos Aires, allora frequentata soprattutto dai “magliari”, cioè i commercianti di maglie, venuti perlopiù dalla Toscana nel dopoguerra. Ed era cresciuto, quel mio nonno, addirittura in Galleria, dove abitava la famiglia che l'aveva preso in cura dopo che era rimasto orfano: e c'è ancora, lì in Galleria, il negozio che porta il nome di quella mia bisnonna adottiva.

L'altro mio nonno era figlio di un tintore, aveva fatto l'operaio e dopo immani sacrifici s'era messo in proprio, aprendo un cappellificio a Monza, allora chiamata la Manchester d'Italia, perché tutti ci facevano i cappelli.

Quando sono venuto al mondo, ad accogliermi c'era ormai un benessere che né i miei nonni, né i miei genitori avevano potuto sperimentare da bambini. Il valore antico della parsimonia era però sopravvissuto alla miseria, e scandiva ogni gesto della vita quotidiana. Quattordicesimo di quattordici cugini, da bambino non ho mai – dico mai – avuto un vestito nuovo, perché c'erano quelli usati da far fuori: come i biscotti rotti.

E non si dica che quel saper risparmiare era, e sarebbe ancora, nemico dell'economia: quella generazione dei nostri nonni e dei nostri genitori è stata protagonista della più straordinaria ripresa della storia d'Italia. E lo è stata anche perché sapeva che consumare non vuol dire sprecare.

Oggi, se si arriva a regalare ai figli dei soldi perché «tanto ormai hanno già tutto», vuol dire che è finita. E infatti il paradosso è che mai come in questo momento in cui hanno «già tutto», i giovani hanno un'angoscia del futuro sconosciuta in passato. Non dico tutto questo per dar giudizi negativi: lo dico come stimolo a reagire, lo dico per far capire quello che anche gli economisti più intelligenti ci vanno ripetendo, e cioè che quel modello del consumo continuo, del «consumare sempre di più», è fallito. Ed è fallito perché è contro la realtà, è contro il futuro del pianeta, è contro l'uomo.

L'alternativa non è certo la “decrescita felice”, ma lo “sviluppo sostenibile”, strada intrapresa dai più illuminati fra gli imprenditori.

Chiedo scusa per la predica: sono una persona anziana, un po' rompiballe, ma non mi rassegno a credere che tutto ciò che è stato fatto da chi ci ha preceduto sia da buttar via, anzi.

Buon Natale a tutti.