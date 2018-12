Il vescovo: "La vera famiglia? Ha per casa il mondo"

L'editoriale del Vescovo monsignor Enrico Solmi

Guardando il presepe. Una donna e un uomo, una mamma e un babbo con un bambino, nella grande casa che è il mondo. Si vogliono bene e si scambiano un amore speciale. Non si può, infatti, parlare in senso generico dell’amore, come fosse un unico telone che copre tutto, una vernice spalmabile su ogni superficie. Il loro è amore specifico di genitori e di sposi. Ha un disciplinare con ingredienti non sostituibili. È totalmente umano. Cioè parte dalla loro specifica condizione di essere uomo e donna; è totale: prende tutta la loro vita senza mai arrivare alla fusione confusiva, che non sarebbe più amore; è fecondo: ha dato vita alla coppia e ora ha generato da loro un figlio; è esclusivo: un simile amore lo si scambia solo con l’altro/a con il quale si condivide la vita. Nella città delle eccellenze, Parma, sappiamo distinguere ciò che è autentico da ciò che assomiglia, fino a ciò che è contraffazione. Certo, anche la tipicità può riuscire male, può non essere ottimale, per colpa di qualcuno o solo perché non è andata bene. Questa è la famiglia. Ha per casa il mondo: la cerchia dei parenti, la società, l’ambiente. È segnata da questo abitare e, soprattutto, lo segna con un carattere positivo e costruttivo. La troviamo anche nel presepe. Non perché sia la famiglia ebraica - veterotestamentaria e poi cattolica, ma perché è la famiglia e Dio, per farsi bambino, ha scelto di venire al mondo come tutti, e a tutti appare con un babbo e una mamma.

Dico ”appare” perché è unica la vocazione di Maria, che diventa Madre di Dio per opera dello Spirito Santo. Ma accanto a Lei Giuseppe, suo sposo, innesta Gesù, il Figlio di Dio, nella genealogia di Adamo, di Abramo e di Davide. Insieme formano la coppia, la famiglia, vessata dai potenti, perseguitata fino ad andare profughi in Egitto, senza alcuna protezione, se non la gratuita accoglienza di persone buone.

Il Natale è Dio che passa il confine dell’eterno per venire nel tempo; non vuole essere soltanto con noi, ma vuole diventare come noi, uno di noi. Uomo, rimanendo Dio. Un evento che non toglie nulla all’umano, non lo umilia, né lo anestetizza, al contrario dà pienezza e vitalità sorprendente. È luce nel buio della notte, della non comprensione del vero e dal falso, del polverone ideologico che tutto confonde; è luce nelle coscienze che riprendono a discernere e a sperare.

È prossimità e amore per chi fatica a vivere e sollecita la parte vera di noi stessi, quella che non si dà pace finché non ama. Mette alle corde l’illusorio modo di esistere che è la prepotenza degli atti e delle parole, morbo che infetta persone, famiglie, città, politica.

Buon Natale nella verità dell’incontro con il Signore che viene, nell’evidenza di un bene che ci raggiunge, ci sollecita e fa bello il vivere insieme.

Buon Natale a tutti!