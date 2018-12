Manovra, quella scure che s'abbatte sul volontariato

Il presidente del consiglio ha trascorso la vigilia di Natale alla Piccola Opera Caritas di Giulianova in Abruzzo. Iniziativa lodevole. Conte ha sottolineato il carattere “privato” della visita. Nonostante ciò i tg del giorno dopo sono stati generosi d’immagini del premier che cena con anziani e disabili. E, per chi non avesse visto la tv, la pagina Facebook di Conte offriva un resoconto dettagliato della visita “privata”!

Si tratta di un piccolo peccato di vanità, in fondo perdonabile se si pensa al protagonismo mediatico dei due vice presidenti del Consiglio.

Ciò che sarebbe imperdonabile è che la legge di bilancio, in questi giorni all’esame del Parlamento, fosse approvata confermando l’aumento Ires da 12% a 24% per gli enti senza fini di lucro. Ciò penalizzerebbe tante organizzazioni di volontariato – laiche e religiose - che operano in diversi campi, tra cui l’assistenza a povertà e disabilità. Un terzo settore che nel complesso conta 350mila organizzazioni e 5 milioni di persone. Tale misura genererebbe poco meno di 200 milioni di euro. Dopo molte proteste Conte ha promesso di «ricalibrare». Ce lo auguriamo, ma non siamo del tutto tranquilli. Schierata a difesa della norma rimane infatti l’agguerrita Laura Castelli, vice ministro dell’Economia. Che non ha capito che per migliorare il terzo settore non servono aumenti d’imposte bensì un innalzamento dei requisiti di trasparenza.