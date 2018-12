Salvini, il calcio e quei cori violenti

Non è di poco conto che il ministro all’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, consideri sbagliata la decisione della Federcalcio di punire gli ululati razzisti nei confronti di Koulibaly chiudendo per due turni San Siro e la curva degli ultras interisti per i quali, in aggiunta da parte del questore di Milano, scatta la proibizione di seguire la squadra nelle trasferte. Men che meno l’idea di una sosta meditativa del campionato, ovviamente. «E’ una risposta sbagliata perché condanna i tifosi veri» dice il leader leghista: categoria, questa dei supporter “buoni”, alla quale si iscrive lo stesso ministro di fede milanista, da non confondere con i pochi facinorosi e violenti, classificati come «quattro deficienti». Che fare? Riassumendo. Partite a rischio non più in notturna, ma di giorno e con elicotteri per individuare i delinquenti da «mettere in galera». Dunque un semplice problema di ordine pubblico da affrontare con rinforzo di mezzi, non bastando evidentemente i 15mila agenti schierati nei giorni delle partite. E dentro lo stadio? Qui, avverte Salvini, «bisogna stare attenti a non mettere tutto nello stesso calderone»: anzi «gli sfottò goliardici fanno il bene del calcio». Colpisce a questo punto che Salvini indichi nel catalogo della canzonatura due cori truci e offensivi, evidentemente ritenuti innocenti dal lessico da stadio: «”Vesuvio lavali col fuoco” vale “Milano in fiamme”» dice il vicepremier.

Nel 2009 alla festa di Pontida Salvini intonò con gli amici alcune strofe dell'inno riservato ai tifosi napoletani. Ecco dunque i testi dei cori che il ministro ritiene di normale goliardia: «Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. O colerosi, terremotati, voi col sapone non vi siete mai lavati. Napoli merda, Napoli colera, sei la vergogna dell’Italia intera. Odio Napoli, odio Napoli, odio Napoli. Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco, dai quartieri spagnoli fino ai campi Flegrei, dai, Vesuvio, fai un’altra Pompei».

Pronta l’eventuale replica: «Un solo grido, un solo allarme, Milano in fiamme, Milano in fiamme, un solo grido ci dà fiducia, Milano brucia, Milano brucia». E gli ululati contro il calciatore nero? «Ci sono stati cori anche nei confronti di giocatori bianchi». Ora, chi sia stato almeno una volta in uno stadio a vedere una partita sa bene che le emozioni e il tifo sono da cardiopalma, l’urlo e l’insulto facili a erompere: ma non è qui, su questo terreno, che occorrerebbe lavorare per insegnare il rispetto e sconfiggere la violenza, anche sotto forma di turpiloquio? Ma con il criterio legittimante quei due cori ignobili, chissà quali atrocità dovremo ancora sentire.

Ora non resta che attendere il 7 gennaio, quando inizierà l’operazione “Stadi sicuri” che metterà a confronto calciatori, società, forze dell’ordine, la Federazione gioco calcio. Matteo Salvini promette una rivoluzione epocale nel settore. Salvini è una persona intelligente, abile, capace di intercettare il consenso di milioni di italiani. Forse come ministro dell’Interno a volte non ha l’esatta percezione della delicatezza del ruolo, si comporta come l’eterno liceale dalla battuta risolvente ogni situazione. Nei giorni scorsi, ignaro, stretta la mano a un capo “ultras” milanista condannato per droga, appresa la realtà delle cose, anziché ammettere lo sbaglio, difese la liceità del suo gesto («Se ha pagato è un uomo pulito») virando infine sull’ennesima battuta: «Anch’io sono indagato, quindi qui sono indagato tra gli indagati». Salvini, ministro dell’Interno dall’esternazione facile facile.



