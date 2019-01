La manovra del governo danneggia i pensionati

Dicevano i romani che «quod alii nocet et sibi non prodest, non licet», intendendo che non erano permessi a nessuno atti rivolti all’esclusivo danneggiamento di altri. L’articolo 833 del codice civile stabilisce che «il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri». Questi in diritto sono chiamati atti emulativi.

La premessa serve a dimostrare la natura punitiva della legge di stabilità 2019. Con essa lo Stato, venendo meno ai propri impegni nei confronti della popolazione di pensionati fruenti delle cosiddette «pensioni d’oro» (un’espressione che è una mascalzonata che introietta un gratuito ammiccamento: che le «pensioni d’oro» siano un privilegio illegittimo e, quindi, immeritato), ha stabilito di tagliarle imponendo un contributo di solidarietà. Ho scritto «emulazione» in quanto i beneficiari di pensioni superiori a 5.000 euro netti mensili sono un numero limitato (tra i 24 e i 26.000). A essi viene imposto questo contributo graduato per 5 anni: un tempo infinito per anziani, il cui numero, fatalmente, sarà ampiamente sfoltito. La speranza di vita degli italiani ha raggiunto gli 82,54 anni: solo coloro che hanno compiuto 90 anni godono di una pensione retributiva. Gli altri, collocati a riposo tra il 1994 e il 2012 (età, oggi, tra i 72 e gli 89) fruiscono di un sistema misto, in parte retributivo e in parte contributivo.

Dopo il 2012 un contributivo pro-rata. Leggermente diverso il caso di coloro che vanno in pensione a 70 anni (e prima a 72): soprattutto magistrati. Per loro le classi di età che abbiamo indicati sono rispettivamente 85, 70/84, da 77 in su.

Questi numeri ci dicono due cose: 1) Il risparmio ottenuto dai tagli non è tale da influire in modo significativo sulle pensioni non d’oro. Il taglio –si dice, anche se i calcoli sono particolarmente difficoltosi- dovrebbe mettere a disposizione del governo una cifra inferiore ai 28 milioni di euro che, di fronte alla spesa previdenziale sono il classico cucchiaino di fronte all’immensità del mare. 2) L’evidenza ci dice che la decisione del governo e del Parlamento ha quindi natura esclusivamente punitiva di coloro che nella loro vita hanno lavorato in posizioni di alta responsabilità amministrativa e sociale. Una soddisfazione regalata a chi non ha lavorato o ha lavorato in posizioni subordinate, senza nessun beneficio pratico. Va posto in rilievo che la legge di bilancio stabilisce che la quota di pensione che supera i 100.000 euro lordi annui «se non coperta da contributi» verrà tagliata per classi progressive.

In queste parole «se non coperta da contributi», si annida l’imbroglio, anzi la truffa: oggi non ci dovrebbero essere pensionati pubblici liquidati col metodo esclusivamente contributivo, perciò tutti saranno soggetti al cosiddetto contributo quinquennale di solidarietà.

Il legislatore e lo Stato dimenticano, con una malafede degna di un consumato truffatore, che la non copertura dei contributi non è attribuibile ai pensionati, ma allo Stato stesso che, sino al 1994 non ha effettuato alcun accantonamento previdenziale per i propri dipendenti.

Amen.



www.cacopardo.it