Per l'alleanza tra Lega e M5S il difficile arriva adesso

Secondo alcuni istituti di ricerca, negli ultimi tempi sarebbe calato l’interesse che Matteo Salvini riesce a raccogliere sui social network. Proprio da quegli stessi social, che hanno svolto un ruolo decisivo nei successi del leader leghista, ora arriverebbero segnali che si sta riducendo l’attenzione dei «follower» verso il ministro dell’Interno. Sono dati da prendere con molte cautele. Ma forse non è un caso che quel calo abbia coinciso con il difficile parto della manovra economica. Manovra che non ha certo entusiasmato il Nord e il mondo produttivo, cioè il tradizionale bacino elettorale della Lega. E in effetti, in più di un frangente, Salvini è parso non proprio a suo agio nella trattativa fra Roma e Bruxelles, mentre il fido Giorgetti era costretto a rintuzzare le proposte meno realizzabili degli alleati grillini.

Ora, in modo del tutto insperato, la polemica dei sindaci di centrosinistra sul decreto sicurezza consente a Salvini di riportare il dibattito sul terreno a lui più favorevole: quello del contrasto all’immigrazione. Perché è vero che i dubbi umanitari e pure quelli costituzionali sulle nuove norme sono non solo legittimi, ma probabilmente anche fondati. Però difficilmente faranno presa su un’opinione pubblica in maggioranza convinta che una parte consistente dei suoi problemi sia collegata appunto all’immigrazione.

Nei prossimi mesi, più che da un centrosinistra malconcio, le vere preoccupazioni per Salvini arriveranno soprattutto dai rapporti con i Cinque stelle. In difficoltà nei sondaggi, i grillini devono cercare di ridimensionare il peso della Lega in vista delle elezioni Europee di fine maggio. Le tensioni sono ormai quotidiane e i terreni di scontro sempre più evidenti. L’applicazione del reddito di cittadinanza che, per come è stato proposto finora, spetterebbe anche agli immigrati. Le autonomie per le regioni del Nord, che sembravano cosa fatta con il centrosinistra al governo e paiono invece arenarsi ora che a Roma comanda la Lega. Di Maio è in evidente difficoltà a controllare i suoi. Ieri gli è toccato rintuzzare i dubbi di alcuni parlamentari sul decreto sicurezza, ricordando che è già stato approvato e non si può cambiare. E intanto deve marcare da vicino, pure in montagna, il redivivo Alessandro Di Battista che non è però tornato dal suo viaggio in Centro America per fare da spalla al suo compagno-rivale in qualche video dalle piste da sci. Lui, il «figliol prodigo» del Movimento, il capo dell’ala dura e pura dei Cinque stelle, sembra deciso a tuffarsi nella partita politica. Con tutti i rischi che questo comporta per la stabilità di un governo fondato sull’innaturale alleanza fra due partiti avversari in campagna elettorale.