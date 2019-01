Cari politici abbassiamo i toni (anche qui a Parma)

Una sera di molti anni fa, al tempo della Prima Repubblica, a Tribuna Politica era ospite il segretario del Partito Comunista Italiano, l’onorevole Enrico Berlinguer. Era più o meno la metà degli anni Settanta, il tempo in cui comunisti e democristiani stavano studiando la possibilità di un’inedita alleanza, chiamata “compromesso storico”. Quella sera in tv, a Tribuna Politica, uno dei giornalisti invitati per porre domande a Berlinguer era Nino Nutrizio, grande, anzi grandissimo giornalista, direttore de “La Notte”, quotidiano milanese del pomeriggio. Giunto il suo turno per la domanda Nutrizio - che era un uomo di destra, e al solo pensiero di vedere la Dc al governo con il Pci veniva preso dall’orticaria - tirò fuori una pentola, un pacco di spaghetti e un pacco di riso. «Onorevole Berlinguer - disse Nutrizio - come lei sa, gli spaghetti cuociono in una decina di minuti, il riso in venti. Se io li butto insieme in questa pentola e faccio bollire l’acqua, ho due possibilità: o spengo fra dieci minuti, e avrò la pasta cotta al punto giusto, ma il riso immangiabile; oppure spengo fra venti minuti, e avrò un buon riso ma sarò costretto a buttar via la pasta, divenuta colla. Ora, essendo la democrazia e il comunismo inconciliabili come la pasta e il riso, come pensa lei di poter mettere nella stessa pentola la Dc e il Pci, senza che uno dei due faccia una brutta fine?».

Di quell’uscita di Nutrizio si conserva ancora la memoria perché fu - in quell’epoca di «mi scusi, prego, mi consenta di dissentire, mi permetto di disapprovare» - una storica rottura del galateo politico, che imponeva una dialettica felpata, ingessata da preamboli, distinguo e convergenze parallele. Qualcuno si scandalizzò, per l’intemerata di Nutrizio.

Ma erano “provocazioni” che, al cospetto del normale dibattito politico di oggi, appaiono come conversazioni da educande. Già la Seconda Repubblica aveva portato l’abitudine dello scontro, della demonizzazione dell’avversario, della rissa nei talk show. Ora questa cosiddetta Terza Repubblica pare condurci sempre più su di un piano inclinato, che ci fa scivolare nel regno del trivio, della mancanza di rispetto, dell’aggressività. Spiace dirlo, ma anche a Parma, in questi giorni, i politici hanno fatto ricorso a un linguaggio pesante, alle offese, agli insulti. Abbiamo avuto almeno due polemiche - quella sull’affidamento di figli a coppie omosessuali e quelle sulla sicurezza - che hanno coinvolto maggioranza, opposizione, politici locali e nazionali. Non riporto alcune delle frasi circolate perché non vorrei che si pensasse che sto accusando una parte piuttosto che un’altra: non è questo il mio obiettivo. Piuttosto, vorrei invitare tutti - non con la mia voce personale, che non conta nulla, ma con quella di un giornale che in questa città c’è da tre secoli - a fermarsi un attimo, a respirare, e a rendersi conto di quanta violenza ci sia anche in certe uscite sui social. Temi come quello dell’affidamento dei figli e della sicurezza sono certamente delicati, ci sta che ci siano opinioni diverse e anche opposte, ma a cosa serve il clima di odio? A chi giova? Se ci sta a cuore l’interesse della comunità, non sarebbe meglio cercare di capire - ciascuno - le ragioni degli altri, ed arrivare a un punto di sintesi? Questo dovrebbe essere l’obiettivo di una buona politica.

Noi giornalisti non siamo immuni da errori e da peccati, e quindi ci prendiamo la nostra parte di responsabilità. Ma crediamo che un giornale abbia il compito, oltre che di informare, di contribuire a una buona convivenza civile: per questo ci impegniamo a ospitare le opinioni di tutti, purché siano espresse in modo educato, civile e soprattutto costruttivo, non distruttivo. L’obiettivo deve essere il miglioramento della vita della nostra comunità, non la distruzione di un qualche avversario.

Ho detto, prima, che la Terza Repubblica, soprattutto con una certa imbecillità su Facebook, è diventata il regno del trivio. Con qualche eccezione, però. Pochissime, ma virtuose. Penso al presidente della Repubblica e al suo discorso di fine anno. I politici con la bava alla bocca sappiano che l’oggi è dalla loro parte, ma il domani no. Gli italiani prima o poi si stancheranno del lupanare in cui è stato trasformato il dibattito politico. Il grande seguito - anche sui social - che ha avuto il discorso del capo dello Stato è già un importante segnale. E pensate che Sergio Mattarella, in quella Prima Repubblica con i Nutrizio alle Tribune Politiche, stava nelle seconde, se non nelle terze file. Eppure, al cospetto dei politici di oggi appare come un gigante. E lo è.

