Supercoppa, donne saudite e femminicidi italiani

Forse l’estate non è stagione adatta allo sdegno di politici e ministri, troppo intenti a “selfie” e riprese tv sotto l’ombrellone o sguazzanti in mare o seduti al ristorante prodigo di aragoste. E forse e soprattutto in quei giorni assolati la data delle elezioni europee di maggio 2019 sembrava lontana un’eternità. Sta di fatto che il 4 giugno dell’anno scorso la notizia che la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan si sarebbe giocata in Arabia Saudita, notoriamente Paese a tal punto misogino che soltanto da un anno permette alle donne di guidare, non suscitò alcuna reazione nemmeno nei più illuminati dei nostri onorevoli eletti, silenti fino all’altro ieri, diventato il giorno della stura dell’indignazione all’apprendere che il 16 gennaio nello stadio di Gedda le signore saudite non potranno sedersi nei settori riservati ai soli uomini. Apriti cielo: eccoli fremebondi, sinistra-centro-destra, sulle barricate. L’irata ministro Giulia Bongiorno: «Giocare lì significa essere complici di quei retrogradi»; la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «Uno schifo»; il vicepremier Matteo Salvini doppiamente scandalizzato e come politico e come tifoso milanista: «Una schifezza. Una vergogna che la mia squadra accetti di scendere in campo». E tanti altri ad accusare la Lega calcio e a chiedere che le due squadre non mettano piede a Gedda e che, comunque, la Rai non trasmetta la partita.

Il presidente della Commissione di vigilanza, Alberto Barachini, dice e non dice, volteggia in vertiginosa acrobazia invitando la Rai «a porre la dovuta attenzione nella scelta della propria offerta, in modo che i contenuti trasmessi riflettano sempre, sotto tutti i profili, i principi della nostra Costituzione e in particolare il rispetto dei diritti dell’uomo». Nel frattempo di anno in anno i rapporti commerciali con l’esecrata Arabia Saudita sono continuati: il governo e il Parlamento non si oppongono alla fornitura di bombe destinate a colpire lo Yemen; settanta aziende italiane hanno interessi in quel Paese e il peso economico degli scambi commerciali nel 2017 è aumentato a 7,4 miliardi: 1 miliardo in più rispetto al 2016.

Nemmeno il sospetto che il governo saudita abbia avuto un ruolo complice nell’uccisione del giornalista Kashoggi ha provocato proteste ufficiali o proposte di sanzioni da parte del ministero degli Esteri. Dunque perché mai la Lega calcio dovrebbe irrompere a sconquassare la nostra linea di politica estera? Perché dovrebbe rinunciare a un business che porterà 3 miliardi e mezzo a ciascuna delle due squadre, nonché 700mila euro alla stessa Federazione, in un accordo poliannuale che complessivamente frutterà una ventina di miliardi?

Certo la condizione femminile in Arabia Saudita è segnata da profonde discriminazioni: solo da ieri il maschio è obbligato a informare almeno con un sms la moglie della decisione di divorziare. Discriminazioni ben peggiori di quelle dei Paesi limitrofi che negli ultimi anni hanno fatto notevoli progressi sul piano dei diritti, come per esempio il Qatar che comunque all’epoca delle finali Juve-Milan del 2014 e Juve-Napoli del 2016 era in condizioni non dissimili da quelle dell’odierna Arabia Saudita. Certo le donne saudite non hanno i diritti e le tutele che l’Italia e il cosiddetto Occidente garantisce al mondo femminile. Ma le ragazze della retrograda Gedda conosceranno le spaventose cifre dei nostrani “femminicidi”? Circa 150 l’anno. Dal Duemila ai primi 10 mesi del 2018 sono state 3.100 le donne uccise: in media più di tre a settimana e nel 72 per cento dei casi si tratta di vittime di un parente o di un partner o di un ex-partner. Chissà che, una volta informate di questa terribile mattanza, le nerovelate donne saudite non decidano di disertate lo stadio, il 16 gennaio, in segno di protesta contro il maschio italiano così facile alla letale violenza assassina.