Una corsa ad ostacoli verso il voto

L'agenda politico-parlamentare di gennaio è ricca di impegni che metteranno alla prova la coesione dei due partiti di governo. Se le elezioni europee sono ancora abbastanza lontane (26 maggio), quelle regionali sono invece alle porte: in Abruzzo - dove alle politiche del 4 marzo 2018 il M5S ha avuto il 39,9% dei voti e il centrodestra il 35,5% - la partita fra Lega e Cinquestelle si giocherà il 10 febbraio (seguiranno le altre consultazioni comunali e regionali). Nel mese che ci separa dall'avvio dell'anno elettorale, dunque, Salvini e Di Maio dovranno misurare la loro duttilità e capacità di conciliare le esigenze del “contratto” con quelle derivanti dal rapporto con i votanti attuali e potenziali. Su un tema come l'introduzione del referendum propositivo, per esempio, si discute sulla presenza o meno di un quorum di validità. Non è una questione da poco: in passato, molte consultazioni (abrogative, non propositive; per il referendum costituzionale il quorum non c'è) non sono state valide perché ha votato meno della metà più uno degli aventi diritto. I Cinquestelle non vorrebbero il quorum, mentre la Lega preferirebbe fissarlo al 33%. A proposito di consultazioni popolari, entro il 15 febbraio il governo dovrà dar seguito alle richieste di autonomia formulate da Lombardia e Veneto (con referendum e successiva richiesta regionale, nel 2017) ed Emilia-Romagna.

Si tratta di una questione che potrebbe rivelarsi spinosa per entrambi i partiti di governo: Salvini ha sfondato al Nord e al Centro, quindi punta a dare alle regioni (due delle quali governate da leghisti) quanto hanno chiesto, mentre il M5S ha un forte insediamento territoriale nelle regioni meridionali, che potrebbero finire per essere penalizzate.

Altri nodi da sciogliere riguardano la Tav (il 12 ci sarà, a Torino, una nuova manifestazione a favore dell'opera) e il taglio degli stipendi dei parlamentari (sul quale la Lega ha più di una riserva): due temi molto cari alla base del M5s, sui quali i pentastellati non vogliono - ma soprattutto non possono - fare concessioni. Per due argomenti cari a Di Maio, ce ne sono altrettanti preziosi per Salvini: il testo sulla legittima difesa, che il ministro dell'Interno vuole condurre in porto al più presto (sarà la bandiera della campagna per regionali ed europee) e la questione dei ricorsi delle regioni sul "decreto sicurezza". Senza contare che, dopo le parole fin troppo chiare pronunciate da Mattarella nel discorso di fine anno riguardo la "tassa sulla bontà", giovedì ci sarà un incontro fra il presidente del Consiglio Conte e i rappresentanti del Terzo Settore, per provare a risolvere la questione dell'Ires. Il tutto, mentre stanno per concretizzarsi i provvedimenti su reddito di cittadinanza e "quota 100", sui quali Di Maio si gioca tutto (e Salvini solo un po’ della sua credibilità, perché l’elettorato leghista punta molto sul tema della sicurezza).