Mamme e papà state a casa che è meglio

In questi giorni, l'emittente francese Canal+ sta mandando in onda un docufilm sul razzismo nel calcio realizzato dall'ex nazionale Olivier Dacourt e dal giornalista Marc Sauvorel. Premesso che ci piacerebbe vederlo trasmesso anche in Italia, «Je ne suis pas un singe» («Non sono una scimmia») dà voce anche a Mario Balotelli, il quale - ricordando gli epiteti razzisti che riceveva già da ragazzino - racconta un particolare rivelatore: «Prima di insultarmi, i tifosi si guardavano attorno per vedere se c'erano genitori neri, e non vedendoli (superMario è figlio adottivo, ndr) si sfogavano contro di me».

Ecco l'ultimo anello di congiunzione tra i grandi stadi e i campi delle giovanili: la vigliaccheria di chi sa di restare impunito. In mille a San Siro, in pochi - ma contro un ragazzino - a Marzolara, dov'è degenerata in rissa. C'è un'osmosi di maleodoranti miasmi di ignoranza e frustrazione in questo razzismo da strapazzo che inquina la serie A come i tornei juniores. Chiudere gli stadi forse non è la soluzione, ma cominciare a chiudere la bocca a certi genitori provando a tenerli lontani dai campi delle giovanili aiuterebbe a migliorare la qualità dell'aria.