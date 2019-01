Software anti-ladri: diamo tutti una mano

«Ma tu ci credi?». «E che vuol dire X-Law?». «Come fa a prevedere dove andranno a rubare i ladri? Ma dai, non è possibile...».

Me l'aspettavo ed è arrivato puntuale, il fuoco di domande, ieri mattina tra la compagnia degli «amici dei pelosi» che ogni giorno si dà appuntamento nel recinto di piazzale Lubiana. E mentre tenevo d'occhio Francesca (golden femmina, tre anni) che si rotolava beata nel fango, la memoria avviava un rapido reset (tutte le info immagazzinate su X-Law) per tirar fuori una risposta convincente.

In fondo sempre questo tocca fare all'onesto cronista, anche quando è «fuori servizio»: raccontare fatti e situazioni in parole comprensibili. Ma qui serve un surplus di impegno e attenzione: il tema-furti sta a cuore più di tutti, non solo agli aficionados di piazzale Lubiana (zona peraltro parecchio bersagliata). Va messo in conto anche lo scetticismo. Un'arma segreta per difendersi dall'arrembaggio quotidiano? Troppo bello per essere vero.

«Ma tu l'hai capito davvero come funziona il software?», punzecchia il santommaso del gruppo. Provo a ri-spiegare quel che ho visto finora: il cervellone al debutto nella sala operativa brulicante di poliziotti. Lo stupore (anche degli uomini in divisa) nel leggere gli alert in tempo reale. Occhio: nelle prossime due ore i ladroni andranno nella via X e nella piazza Y. Tu chiamale se vuoi, premonizioni. O meglio: algoritmi.

Qualcuno ha detto bene: «Gli algoritmi scovano correlazioni nascoste che l'occhio umano non può cogliere». Già: altrimenti non si spiegherebbe come mai sto pensando di comprare un paio di scarpe e me le ritrovo - proprio quelle che vorrei - in un angolino dello schermo del pc.

Giusto: ma qui parliamo di criminalità, non di digital marketing. L'inventore del cervellone anti-ladro - si chiama ispettore Lombardo ma è nato all'ombra del Vesuvio, potrebbe darsi un arie da genius e invece è un tipo gentile e paziente - ci lavora da 22 anni ed è partito da un teorema ferreo: furti, rapine e borseggi sono reati ciclici e stanziali, vi si dedicano «soggetti deviati e modestamente organizzati». Quindi prevedibili nelle mosse e nelle «riserve di caccia» in cui amano sguazzare. Certo, molto dipenderà dalla precisione e dalla mole di informazioni che il software riesce a immagazzinare: e qui entriamo in gioco anche noi cittadini. Più daremo una mano (con le denunce, le segnalazioni), meglio lavorerà il sistema.

Fin qui la teoria. La pratica? In altre città X-Law c'è già, è in fase di rodaggio. A Venezia lo scorso 16 novembre è stato sorpreso un ladro nel bar di un hotel: la chiamata al 113 è arrivata alle 3,45. I poliziotti erano già in zona: l'alert aveva previsto un furto in quella zona tra le 3 e le 4 del mattino. A Parma X-Law si sta ancora scaldando: l'altro giorno le volanti hanno acciuffato due ladri che cercavano di rubare in borgo Retto. Qualcuno aveva chiamato il 113. Ma i poliziotti sono stati velocissimi, si trovavano già molto vicini all'obiettivo. Indovinate perché.