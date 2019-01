Da Cagliari è salpato il partito del non voto

Un disastro, un’astensione di tale portata da mettere in secondo piano il risultato uscito dalle urne, certo legittimo ma decretato da una partecipazione così esigua da consigliare l’analisi attenta di un voto che irrompe con tutta la sua cruda realtà in questo periodo di sbandierati consensi virtuali, in questa bolla che alla prova dei fatti potrebbe rivelarsi l’illusorio specchio quotidianamente fornito ai politici dall’industria dei sondaggi. Nei giorni scorsi i comizi dei cosiddetti “big” nazionali - Salvini, Berlusconi, Di Maio, Di Battista - sbarcati in Sardegna a fini di propaganda tutto hanno ottenuto fuorché infiammare i cagliaritani, anzi forse provocando quella che sembra essere una vera e propria crisi di rigetto. Dei 251.649 elettori soltanto in 39.101, il 15,5 per cento, sono andati alle urne. È questo il dato più significativo delle elezioni suppletive nel collegio del capoluogo sardo, tenutesi domenica scorsa per sostituire un deputato del Movimento 5 stelle, Andrea Mura il velista sempre assente, espulso dal Movimento e poi dimissionato. Certo questa débâcle collettiva avrà in sé motivazioni anche localistiche, certo si dovrà tener conto della specificità dell’isola; nonché del fatto che queste elezioni possono aver avuto un’attrattiva limitata, dovendosi semplicemente rimpiazzare un eletto a Montecitorio; e dovendo i sardi tornare alle cabine in febbraio per l’elezione del governatore regionale. Ma nessuno può credere che questo normale “ingorgo” possa aver dissuaso più di duecentomila cittadini a rinunciare al voto. Voto che ha ribaltato l’esito del 4 marzo scorso, quando la partecipazione fu di 161.361 aventi diritto, cioè il 65 per cento, e decretò il trionfo del candidato M5S con il 33,62 per cento, un migliaio di voti in più dell’alfiere di Forza Italia (31,94%); il Pd al 23,2; la Lega-Salvini con il 15,11 e Fratelli d’Italia in doppia cifra, da record: 11 per cento. Numeri falcidiati per il centro-destra unito che questa volta crolla al 27,8 per cento; e tonfo del M5S sceso al 28,9. Inaspettatamente vittoriosa la coalizione di centro-sinistra che raggiunge il 40,4 per cento.

Si aggiungano all’esercito assenteista le 202 schede bianche e le 300 dichiarate nulle e si avrà la panoramica definitiva sul disastro: i candidati hanno ricevuto complessivamente 38.550 voti. Il che fa sì che ad Andrea Frailis siano bastati 15.581 voti per volare nell’Urbe e avere il seggio alla Camera. Buon per lui, ovviamente, oggetto di entusiastiche dichiarazioni, cosparse di punti esclamativi, da parte di esponenti del Partito democratico, incredulo di questo insperato successo che arriva dopo i salassi ipotizzati dai sondaggi, mirati a strologare l’esito delle prossime elezioni europee di fine maggio.

Male è andata a Cagliari per Berlusconi e per Salvini: e qui si è avuto un piccolo ma significativo test sul rapporto tra Fi e Lega, ormai irretiti in una situazione paradossale: il Cavaliere insieme a Salvini nei contesti locali, all’opposizione del suo alleato “periferico” in Parlamento. Un altro piccolo test riguardava il Movimento 5 stelle e la Lega: formanti una maggioranza che ha in sé stessa la vera opposizione, di volta in volta si presentino decisioni da prendere. Con profluvio di assensi che il giorno dopo diventano dissensi; con il Pd relegato al ruolo di “opposizione esterna”. Un caos indecifrabile per noi cittadini di strada. E il tutto, poi, in una continua, infinita campagna elettorale densa di urla, insulti, polemiche, senza che il Paese abbia finora tratto benefici tangibili dall’azione del governo gialloverde.

Qualche giorno fa riferivamo di un sondaggio secondo il quale alle prossime elezioni europee il partito vincitore sarà quello dei non votanti. Che l’astensionismo cagliaritano sia l’avvisaglia di quella che potrebbe essere una diaspora epocale di milioni di italiani in fuga dalla politica e dal voto?



vittorio.testa@comesermail.it