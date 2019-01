La sfida alla Francia ci isola dall'Europa

Pessimo segno le parole dei due vicepresidenti del consiglio, Di Maio e Salvini, contro la Francia. Se il governo non svelenisce (tardivo e molle l’intervento di Conte), lo deve fare chi ama la Patria, la sua storia, i suoi impegni internazionali. L’attacco è strumentale, come mostra l’insussistenza delle accuse. Si è attribuita alla Francia la responsabilità degli sbarchi di migranti in Italia, portando a conferma l’esistenza di una moneta (il Franco della Comunità finanziaria africana) corrente in 15 nazioni, da cui proverrebbe una parte importante di coloro che raggiungono l’Italia. L’accusa è falsa: non ci sono stati arrivi significativi dall’area in questione. Quanto alla moneta, essa ha contribuito alla stabilità degli stati in un continente nel quale è l’instabilità la regola. E dobbiamo ricordare che la Francia (e il Regno Unito, in qualche misura) fa argine alla “cinesizzazione” del continente. Anche Salvini, in evidente concorrenza elettorale, ha colpito, attaccando il presidente Macron. Temi: il Patto franco-tedesco, firmato martedì scorso ad Aquisgrana, e l’insufficiente collaborazione nella gestione del problema migranti.

Parliamoci chiaro. Per ragioni varie, dal 2013 con missioni come «Mare nostrum», abbiamo raccolto nel Mediterraneo decine di migliaia di migranti, privi della qualifica di profugo. Varie le responsabilità del governo italiano: la firma (Berlusconi III) di un intollerabile accordo di Dublino che impone alla nazione di sbarco la gestione degli sbarcati, e l’incapacità, sino all’arrivo di Marco Minniti al Viminale, di contenere un flusso che aveva raggiunto livelli insostenibili (anche il Papa ribadì un obbligo di assistenza nei limiti della ricettibilità).

Aquisgrana. È comprensibile che gli italiani siano indispettiti. In esso ci sono molte clausole che hanno legato per decenni italiani e francesi. È bene dirci che se non siamo stati al tavolo di Aquisgrana è solo colpa nostra. Basti pensare che sin dall’inizio questo governo ha polemizzato soprattutto con la Francia ritenendo di potersi appoggiare alle nazioni anti-immigrati del Gruppo sovranista di Visegrád. Queste, invece, in coerenza ai loro credo politici non hanno mosso un dito in nostro favore.

Alcuni si deliziano nell’elencare i torti della Francia nei nostri confronti. Niente al confronto del 10 giugno 1940, giorno in cui l’Italia di Mussolini la aggredì, quand’era morente sotto i colpi nazisti. Maramaldo era italiano.

Quello che stiamo vivendo è l’isolamento nell’Unione europea. Sarebbe compito del governo di affrontarlo e di superarlo. Il veleno elettorale, peraltro, non lo consente. «Quod genus hoc hominum?» (Virgilio, Eneide, vv. 539-543): «Ma che genere di uomini è questo?».

www.cacopardo.it