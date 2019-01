Salviamo i bambini dalla condanna dell'eredità mafiosa

Arriccia le labbra e manda un bacio di sfida in mondovisione. In tanti l’avranno visto, martedì mattina, ripreso da una selva di telecamere mentre usciva dalla caserma dei carabinieri dopo il fermo. Ha solo 28 anni, Leandro Greco, ma è il re di Ciaculli, uno dei mandamenti più importanti di Palermo. È il nipote di Michele, il «Papa» di Cosa nostra, l’uomo che alla metà degli anni ‘80 si affacciava dalle sbarre delle gabbie del maxi processo per predicare il suo credo. E il nome è tutto: ti trasmette il passato, ti disegna il presente e il futuro. Già, perché la mafia la erediti, come un virus che ti avvelena. Non ci sono compromessi: o dentro, in un rapporto di schiavitù che dura per tutta la vita, o fuori. Ma i bambini non possono scegliere; è necessario che qualcuno abbia il coraggio di farlo per loro. Servono soluzioni dolorosamente radicali e nobili come quelle che qualche anno fa, in assoluta solitudine, ha cominciato ad adottare il presidente del tribunale per i minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, allontanando i figli dei mafiosi dalle loro famiglie. Hanno il diritto di essere «Liberi di scegliere», come Domenico, il ragazzino protagonista del film, andato in onda martedì sera su Raiuno, dedicato alla figura del giudice Di Bella.

Lui che ha indicato un percorso, dopo aver incontrato nelle aule di tribunale sempre gli stessi nomi: familiari e parenti che si tramandavano di generazione in generazione sempre la stessa eredità di sopraffazione, sangue e morte. Un labirinto in cui i bambini, costretti a crescere troppo in fretta per gestire gli affari di famiglia, non riuscivano né potevano trovare una via d’uscita. Mocciosi caricati in piena notte su un’auto che percorreva chilometri prima di arrivare al bunker in cui il padre si era murato da anni per non finire in galera, o già pronti a coccolare tra le braccia fucili da guerra.

E le madri? Figure dolenti, bambine spesso cresciute in quelle stesse sabbie mobili mafiose, ma a volte anche consapevolmente complici di quei mariti che regalano loro soldi e prestigio. Ma i figli non possono pagare per le fragilità o il cinismo delle donne che li hanno messi al mondo. Le madri hanno il dovere di scegliere da che parte stare. La mamma di Peppino Impastato lo fece.

Anche Lea Garofalo l’ha fatto, con un sacrificio eroico che la figlia Denise continua a ricordare con gratitudine, dolcezza e dolore. Perché i figli hanno il diritto di poter scommettere su un’altra vita. Di capire che le leggi non sono quelle della famiglia.

Ci sono norme che impongono ai giudici di allontanare i figli da genitori tossicodipendenti o violenti, per esempio. Anche con i mafiosi bisogna seguire la stessa strada. Al Sud e al Nord, perché anche qui i clan cominciano ad avere eredi. È l’unica scelta che può riuscire a spezzare le catene di un vincolo di sangue. Infetto.