Venticinque anni dopo Berlusconi tenta il bis

«L’Italia è il Paese che amo…». Aveva ancora da compiere otto anni, Luigi Di Maio, giustamente dedito ai giochi infantili e quindi ignaro di quella mozione degli affetti declamata in tv il 26 gennaio 1994 da un cinquattottenne signore suadente, ben inquadrato con magici filtri toglirughe e lisciaviso: il Berlusconi della discesa nel campo dei partiti falcidiati dall’inchiesta Mani Pulite; la fine del Psi e della Dc, del Psdi e del Pri; le elezioni di marzo, la vittoria di Forza Italia alleata con la Lega di Bossi e l’Alleanza nazionale di Fini; il Cavaliere di Arcore che sale sullo scranno di presidente del Consiglio mettendo il sigillo politico a quella che era già allora la lunga stagione del “berlusconismo” televisivo e culturale, che sarebbe continuata per un quarto di secolo fino ai giorni nostri. Quel bambino campano è diventato grande e ora detesta Berlusconi al punto di trattarlo sprezzantemente, in barba alle buone maniere dovute a un signore che ha sulle spalle cinquant’anni in più, mille battaglie, quattro presidenze del Consiglio, nell’insieme il capo di governo di complessiva maggior durata, 3mila e rotti giorni; quattro volte finito nella polvere quattro volte risorto. Ora, vedi le traiettorie che ci riserva il destino, il Cavaliere ottantaduenne lancia la sua ultima sfida al bimbo diventato il Di Maio ministro e vicepremier, leader del Movimento 5 Stelle vincente il 4 marzo 2018: e subito pronto a confezionare uno strabiliante accordo di governo con l’alleato di Berlusconi, il leghista Matteo Salvini, che dopo una campagna elettorale dai toni accesi contro il M5S, accetta persino una “conventio ad excludendum” contro il Signore di Arcore. Nonostante l’anagrafe dica che ha già superato l’aspettativa di vita del maschio italico; malgrado gli acciacchi di una vita intensa quotidianamente trascorsa tra i clangori di epiche battaglie e nonostante il crudele inevitabile declino della vigoria, lo scacco subito da Salvini primatista del voto davanti a lui, e la convinzione che il connubio Lega-M5S sia una jattura per l’Italia, hanno convinto il Cavaliere a scendere di nuovo in campo per le Europee del maggio prossimo e per rafforzare la propaganda delle imminenti elezioni regionali in Abruzzo. Esercizio rischioso per questo magnate della tv, abituato al comando e alle strategie vincenti. Certo ha perso due volte contro Prodi, ma nel corso di temperie squassanti, bufere di ogni tipo abbattutesi su di lui, anzi quasi attirate con l’esibizione continua di facezie, promesse, barzellette con le quali Re Silvio soleva esibirsi nella ricerca di suscitare nelle masse una sconfinata ammirazione per se stesso.

Berlusconi, l’Arcitaliano Berlusconi, sicuramente il personaggio incarnante pregi e difetti nostrani, seduttore capace di gestire le folle, al pari di un certo Benito, ha diviso noi italiani in sostenitori e detrattori, spesso smarriti davanti allo spettacolo di un uomo salito alla ribalta politica mondiale e insieme inquisito e processato cinquanta, cento volte: accusato di corruzione, di tangenti ai partiti, di conflitto di interessi; condannato ed espiante la pena nei servizi sociali in un ospizio. Deprecato per uno stile di vita tumultuoso, due mogli, cinque figli, molte amanti e persino l’accusa di aver avuto rapporti intimi con una minorenne; la frequentazione di “escort”, le serate del Bunga Bunga. Peccati, questi, attiranti sul suo capo nuvole minacciose, ma, diciamolo, invidiati da molti di noi maschi italiani.

Generoso e creativo, uomo del fare, rapido nel decidere e nel conoscere gli uomini. Unico tallone d’Achille: la sensibilità ai complimenti, un bisogno di piacere e sedurre che lo porta a non intravedere l’interessata piaggeria nei suoi confronti. A una delle prime conferenze stampa della discesa in campo mostrò ai cronisti un nuovo manifesto raffigurante lui a grandezza naturale. Silenzio dei giornalisti. Lui: «Ma come fate a non dirmi che sono bellissimo in questo manifesto?». Tutte caratteristiche, questa somma di pregi e difetti, che Berlusconi immette anche nei rapporti politici, segnati a volte nel bene e a volte nel male: dominatore nato, sospettoso come tutti i “tiranni”, ha cacciato prima Casini e poi Fini; con la sua personalità così incombente ha intimorito molti dei suoi collaboratori: da tempo immemore è attorniato soltanto da poche, solite persone. Tranne Antonio Tajani, uno dopo l’altro i “delfini” se la sono squagliata o hanno dovuto traslocare in altri mari. Miliardario, battutista, donnaiolo, simpatico, gentile, fantasioso narratore capace di garantire d’aver parlato per cinque minuti con l’angelo custode; predicatore di una rivoluzione liberale; anticomunista in grado di convincere molti italiani del pericolo di cadere sotto il giogo di una sinistra illiberale, figlia di un’ideologia che ha prodotto «miseria e morte». E ora i toni non sono diversi: «Nel ’94 salvai l’Italia dai comunisti. Ora quella sinistra non c’è più,ma c’è un pericolo ancora maggiore: il Movimento 5Stelle, praticante l’odio e l’invidia sociale, nemico del progresso e del benessere. Ecco che allora sento di dover dare il mio contributo per sconfiggere questa ideologia nefasta».

Il problema è che questa forza «nefasta» sta al governo con la Lega di Salvini, il quale con il piede i due scarpe sta a Roma con Di Maio e nelle realtà locali contro Di Maio insieme al Cavaliere. I sondaggi dicono che Salvini potrebbe fare il botto e raggiungere il 36 per cento, il M5S in calo al 26 per cento, Forza Italia arrancante all’8 o 10 per cento. Berlusconi conta di spendere la sua residua autorevolezza per tentare di patrocinare un avvicinamento tra il Partito popolare europeo e la Lega, sottraendo Salvini alle sirene dell’estremismo sovranista e ponendolo in conflitto con il M5S. Compito difficile per un Cavaliere che ha dovuto ingoiare l’ennesimo rospo da Salvini liquidante l’argomento con un sarcastico «Berlusconi? E’ il passato». Una sorta di epitaffio non proprio benaugurante. Ma Berlusconi fa spallucce, è abituato a sentirsi dare per morto e poi riapparire. «Se uno ci crede e lo vuole veramente può diventare Re» dice citando una delle sue massime preferite. Stavolta più che un trono basterebbe un risultato intorno al 12-13 per cento. Difficile. Ma non impossibile per chi come lui ha fatto dell’ottimismo la norma quotidiana: «Ho il sole in tasca, nulla mi è proibito» ripete spesso il Cavaliere convinto di trovare la luce anche in questo periodo per lui decisamente piuttosto buio.

