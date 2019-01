La sfida senza successo di Sea Watch

Partiamo dal diritto, elemento prezioso del vivere civile. I migranti della Sea Watch hanno diritto di sbarcare in Italia? La Corte europea dei diritti dell’uomo, sul ricorso dell’onlus titolare della nave, ha detto no. Fine della fiera? No. Se il governo incassa il successo, rimane in piedi il procedimento giudiziario nei confronti del ministro dell’interno Salvini, per il blocco in mare della nave Diciotti. L’impianto accusatorio ha, naturalmente, subito un colpo dalla decisione della Corte europea. Ora, però, ci sono le forche caudine dell’autorizzazione del Senato. Rimane in piedi un punto su cui Autorità giudiziaria e media hanno glissato: gli operatori subordinati. Le norme sui dipendenti pubblici prevedono che in caso di ordine illegittimo, prima di eseguire, ne debba essere richiesta reiterazione scritta. Un ordine illegale, invece, comporta l’obbligo di rifiuto di eseguire e la denunzia alla magistratura.

Nell’incriminare Salvini, ci si è dimenticati di inviare avviso di garanzia a coloro che si trovano nella scala gerarchica sino all’ultimo dei comandanti in campo. Se lo si fosse fatto, tutti avrebbero capito che il divieto di eseguire ordini illegali è vivo e vitale e avrebbero immediatamente cessato di obbedire agli ordini di questo tipo, ponendo il governo di fronte a un problema accantonato e sottovalutato: la legalità formale e sostanziale della sua azione.

È, ora, evidente che l’aspetto politico della controversia è diventato predominante (nel diffuso dilettantismo). Primo rilievo: se c’è una maggioranza compatta nessuna autorizzazione a procedere può andare avanti. Salvo flagranza di reati particolarmente ripugnanti. La sovranità del Parlamento rimane, oggi, intonsa. Secondo: Sea Watch conosceva benissimo la posizione dell’Italia. Imbarcando i migranti e portandoli in Sicilia, sapeva di mettere in atto una sfida. Il governo l’ha colta. Le parti in commedia (governativi e opposizione/umanitari) con cinismo hanno strumentalizzato i 49 disgraziati a bordo della nave, usandoli come argomenti cruciali delle rispettive propagande. Con una piccola appendice: il «No» ai migranti è largamente maggioritario nel Paese.

La soluzione che sembra farsi strada (accoglienza dei 49 in Francia, Portogallo, Germania, Malta, Lussemburgo e Romania, sbarco a Siracusa e sequestro della nave) mostra all’opinione pubblica, soprattutto a quella leghista, il successo della posizione di Matteo Salvini.

Quanto agli aspetti umanitari, non possiamo che essere disperati. Si è creata, per colpe varie, una situazione di blocco reale e definitivo, che lascerà arrivare sul suolo nazionale pochi «fortunati». L’attività delle onlus è concretamente impedita. L’inferno libico continuerà a bruciare speranze e fame africane: gli italiani non vogliono altri immigrati. La Chiesa è prudente. La battaglia della Sea Watch è perduta.

Sarebbe il caso di rifletterci sopra.

Ps: se il Senato accordasse l’autorizzazione a procedere cambierebbero le prospettive del governo e della Nazione. Ne riparleremmo.



