La "lezione" delle pale da neve e la prof denunciata

Trent’anni fa, durante una nevicata d’altri tempi, Paolo Gandolfi, stimatissimo professore di educazione fisica, adorato e al tempo stesso temuto dai suoi studenti – per via dei modi autoritari, e molto efficaci, per mantenere l’ordine nell'ora di ginnastica – si stufò di sentire dei mugugni perché nella palestra del Marconi faceva freddo. Tirò fuori dal portafogli qualche biglietto da diecimila, mandò il bidello a comprare una decina di pale e “punì” gli studenti ordinando che pulissero i marciapiedi di via Costituente.

Ci fu qualche protesta, subito sedata. Poco dopo, si scatenò una sfida a chi puliva meglio. Un’ora più tardi, erano tutti sudati fradici e entusiasti. Fu una bellissima “lezione”: gli studenti se la ricordano ancora, e continuano a ringraziarlo. Trent’anni fa, i genitori degli studenti solidarizzarono con il professore. Oggi, una cosa del genere scatenerebbe le ire funeste dei ragazzi, dei genitori, del preside. Il prof finirebbe nei guai. Come la sua collega che ha vissuto un calvario per una nota a una studentessa (la storia a pagina 9). Ci sono voluti 13 mesi perché un giudice sentenziasse che la nota rappresenta l’«estrinsecazione dei doveri di insegnante/educatrice» e archiviasse il caso. In mezzo, però, un incubo, una battaglia legale, la diagnosi di sindrome da stress, con tanto di ricovero in ospedale. Mala tempora currunt, che tristezza.

crinaldi@gazzettadiparma.net