La Parma da riavviare e quella che già va

C’è una Parma che è vittima dell’incuria e una Parma che agisce per la bellezza. La prima l’abbiamo raccontata sul giornale di ieri, mettendoci nei panni del turista che guarda la città con gli occhi di non l’ha mai vista: esce dalla stazione, s’incammina verso il centro e cosa incontra? Gruppi di clienti e pusher in piazzale Dalla Chiesa, saracinesche abbassate in via Garibaldi e via Verdi, toilette a cielo aperto sotto i voltoni della Pilotta. Della seconda, invece, parliamo oggi, raccontando il Festival Verdi 2019 (pagine 36 e 37): è la città che non si piange addosso ma spicca il volo, fa progetti mirati e riesce a realizzarli. Come sta succedendo, ad esempio, con la chiesa gotica di San Francesco, riaperta per uno spettacolo del Festival: non sembrava forse un miraggio, fino a poco tempo fa? San Francesco era sinonimo di calcinacci e soldi da spendere. Senso di sconfitta. Ma adesso quel miraggio si è trasformato in qualcos’altro cui guardare con interesse, quasi il simbolo di una città che ha trovato la forza, l’intelligenza e la generosità per puntare davvero alla cultura e alla qualità del vivere. Ecco allora che la città della bellezza indica la strada maestra alla città dell’incuria. Quale? Smettere di vedere nell’altra il nemico: politica, economia e associazionismo assieme per un unico obiettivo, un fronte comune. Adesso più che mai, in vista di un treno che non si può perdere: arrivare al 2020 con le carte in regola perché Parma si trasformi davvero nella capitale italiana della cultura. Magari non solo per un anno.