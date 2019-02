Noi genitori e i nostri figli sotto le bombe

Qualche tempo fa una giovane mamma di due bambini andò da un prete a chiedere un consiglio, ma soprattutto a sfogarsi. Suo marito si era rivelato un uomo psicologicamente molto instabile e, quel che è peggio, violento. La donna voleva capire come mettere al riparo i propri figli dalle conseguenze della sua scelta, quale che fosse: la separazione o la convivenza con un padre così difficile. Come avrebbero reagito i suoi bambini di fronte alla situazione che sarebbe toccato loro di vivere? Come tutelarli dalla sofferenza?

Il prete le rispose così: «Il primo ricordo nitido che conservo della mia vita è di me a cinque anni sulle ginocchia di mia madre, insieme alle altre donne e agli altri bambini del paese, rifugiati in una cantina mentre gli americani bombardavano, durante la seconda guerra mondiale. Quando c'erano i bombardamenti ci si organizzava così: le donne e i bambini in cantina, gli uomini tutti su, in superficie, pronti a intervenire se una bomba fosse caduta su una casa, per rimuovere le macerie ed evitare che chi stava in cantina facesse la fine del sorcio.

«Su nei campi, gli uomini stavano tutti divisi, perché se fossero stati insieme e una bomba fosse caduta sopra di loro, non sarebbe rimasto vivo nessuno, e quindi nessuno avrebbe più potuto soccorrere chi eventualmente sarebbe rimasto sotto le macerie. Giù in cantina, le donne con i bambini sulle ginocchia dicevano il rosario. Quando scoppiava una bomba, la preghiera si interrompeva: ave Maria... buuum! Pausa. Ma poi si riprendeva … piena di grazia …. buuum! Pausa. Il Signore è con te... buuum!, e via di nuovo, sempre. Mai smettevano di pregare, le nostre mamme, perché mai smettevano di sperare.

«Quando sono diventato grande, la memoria di quei momenti mi ha fatto capire lucidamente una cosa: che nella vita l'importante non è cercare di evitare che sui nostri figli cadano le bombe, perché ci sarà sempre qualcosa che cade su di loro. L'importante è come ci stiamo noi adulti, sotto le bombe, perché sarà quello che loro conserveranno: il nostro sguardo, il nostro atteggiamento, la nostra capacità di affrontare le avversità. E su come noi saremo stati nelle difficoltà loro costruiranno la loro capacità di stare dentro le prove della vita».

Questo episodio mi è tornato in mente nei giorni scorsi in occasione di due notizie che abbiamo pubblicato – e commentato – sulla Gazzetta e a 12TvParma. La prima storia è la rissa fra genitori a una partita di calcio di ragazzi diciottenni, fra Marzolara e Fontanellato. La seconda ce l'ha raccontata il nostro collaboratore Nicola Corradi: una professoressa di Parma è stata denunciata (per diffamazione a mezzo stampa!) dai genitori di una ragazza cui aveva dato una nota, e solo dopo più di un anno ha visto chiudersi positivamente la vicenda giudiziaria.

Ora, non voglio nemmeno soffermarmi – sarebbe troppo banale – sulla differenza fra le bombe della guerra e quelle rappresentate da una sconfitta in una partita di calcio o da una nota a scuola. Quello che conta è in ogni caso lo sguardo, l'atteggiamento sbagliato che troppo spesso noi genitori di oggi teniamo durante le prove – grandi o piccole che siano – che i nostri figli debbono inevitabilmente affrontare. Pretendiamo che siano immuni da ogni difficoltà o dispiacere, e quindi cerchiamo di evitare loro ogni possibile difficoltà o dispiacere; pretendiamo per loro una vita felice, non comprendendo che li condanniamo così all'infelicità. Togliendo sul loro cammino tutti gli ostacoli che possiamo togliere, crediamo di fare il loro bene, ma li destiniamo a crescere fragili, non attrezzati alla vita.

Quella mamma che (ce lo ha scritto lei) riprende tutte le partite di calcio del suo figlio diciottenne, è sicura di fare il suo bene, voglio dire il bene di suo figlio? E quei genitori che hanno denunciato la professoressa per una nota, sono sicuri di avere fatto il bene di loro figlia? Non pongo queste domande con atteggiamento di chi giudica, perché ho cinque figli e sono il primo a sentirmi fra coloro che hanno sbagliato e continuano a sbagliare. Le pongo quindi prima di tutto a me stesso, ma penso più in generale a tutta una generazione – quella dei genitori di oggi – che non capiscono che la vita bella non è una vita senza bombe – che non esiste – ma la vita. Con tutte le sue complessità e sofferenze, ma vita.



