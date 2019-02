Problemi? Errori? La colpa è sempre e solo degli altri

I conti non tornano e la recessione avanza? E' colpa del governo precedente. La figlia maleducata prende una nota sul registro? Facciamo causa alla professoressa. Non trovi lavoro o lo hai perso? C'entreranno di sicuro gli immigrati, specie quelli che chiedono l'elemosina all'angolo della strada. Hai il raffreddore? Meglio cambiare medico. E se la squadra del cuore piglia tre gol? Dagli a quell'infame dell'arbitro. Prendo spunto per scrivere queste righe da un post che il mio amico scienziato Vittorio Gallese (uno che di neuroni, a specchio e non, ne ha parecchi) ha scritto l'altro giorno su Facebook; poche righe esemplari in cui si interrogava su quella che è la malattia degenerativa della nostra società: la de-responsabilizzazione di massa. Fateci caso, la colpa è sempre - e solo - degli altri. I politici che c'erano prima, gli stranieri, le donne, lo Stato: ma anche quel distratto del pedone che sceglie di attraversare proprio quando stiamo andando a cento all'ora in viale Fratti... E' la sindrome di chi ha paura di tirare un rigore e poi punta il dito contro il compagno di squadra che lo ha sbagliato. Non siamo più capaci - e soprattutto non vogliamo - assumerci le nostre responsabilità: straordinariamente protettivi (specie con noi stessi, per cui nutriamo grande e incondizionata ammirazione) preferiamo dire che è sempre colpa di qualcun altro. E' più facile, è più comodo. La psicologia moderna chiama «self serving bias» la tendenza a prenderci il merito dei nostri successi e ad attribuire ad altri la responsabilità dei nostri fallimenti. Pratica comune, ma qui si è andati oltre: non è più solo lo smodato scaricabarile di chi non c'era o se c'era dormiva. E', piuttosto, l'Alzheimer etico di un Paese che ogni giorno perde un po' di se stesso. Smarrisce non solo la memoria, ma il suo coraggio, la sua personalità: e delega, accusa, carica su altri - singoli o enti che siano - il peso dei propri errori, delle proprie omissioni, delle sue piccole e grandi paure. Come se ne esce? Invertendo con decisione rotta: riacquistando il senso di una dignità che abbiamo sacrificato sull'altare di uno specchio che non restituisce mai la nostra reale immagine. E accettando quelle responsabilità che troppo spesso fuggiamo: per trasformare ogni caduta, ogni svarione, in una rivincita. E non in una buona occasione per accusare altri di colpe solo nostre.

fmolossi@gazzettadiparma.net