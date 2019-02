Salvini-Di Maio amici nemici. Fino al nuovo compromesso

Intossicati dai sondaggi, eccitanti elisir per l’uno e sempre più amare pozioni per l’altro, i Dioscuri Salvini e Di Maio sembrano dunque essere giunti alla resa dei conti. Secondo convinzione di molti, il governo Lega-M5S gioca il suo futuro sul voto per l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno per il caso Diciotti e sulla decisione per il completamento della Tav Torino-Lione. Due questioni totalmente diverse ma intrecciate in una sorta di sfida all’insegna del ‘’forse che sì forse che no”, affrontata in maniera strumentale, ideologica, dai due vicepremier e relativi schieramenti alleati di governo ma ora impegnati in una battaglia esclusivamente volta ad acquisire ulteriore consenso virtuale da verificare alle elezioni Europee del prossimo maggio. Salvini, accusato di sequestro di persona, dapprima aveva affermato di voler rinunciare all’immunità e andare davanti ai giudici per far valere con orgoglio la sua coraggiosa e implacabile decisione di chiudere i porti a qualsiasi attracco di migranti nautici. Salvo poi ripensarci e chiedere al Parlamento di rifiutare la richiesta della Procura di Catania. Comunque sia, Salvini nelle vesti di difensore dei confini italici starebbe monetizzando alla grande il crescente sostegno di molta parte dell’opinione pubblica: i sondaggi ipotizzano un 33-35 per cento, cioè il raddoppio per la Lega, mentre il M5S arretrerebbe di quasi 10 punti rispetto al 4 marzo scorso scendendo fino al 24 per cento.

I Pentastellati si dicono esser sempre favorevoli a che i politici si sottopongano agli eventuali processi. Ma ora l’alleato/rivale chiede di votare ‘’No’’. E nel contempo spinge per il completamento della Tav: cui il M5S è contrario. Di Maio: ”Fino a quando saremo noi al governo la Tav non si farà”. Il ministro Toninelli: ”Che mi frega di andare in fretta da Torino a Lione per mezzo di un buco nella montagna?”. Salvini: ”Si potrebbe trovare un progetto di ridimensionamento dell’opera” . Di Maio:”Questa è una supercazzola”. Tutto ciò senza che il confronto sulla Tav avvenga con dati di fatto, costi e benefici. Toninelli sostiene che il completamento della nuova ferrovia costerebbe 20 miliardi. Secondo i calcoli della Commissione europea i miliardi sarebbero 4,6 a carico nostro e 18 per la Francia. Si attende l’esito di una nuova stima commissionata dal ministero dei Trasporti. Ma è chiaro che le cifre a questo punto sono un pretesto. Salvini e la Lega propongono di affidare la decisione a un referendum popolare. Il Movimento 5 stelle fa spallucce. Che succederà,cadrà il governo? E chi dei due si assumerebbe la responsabilità della decisione? Grande assente nella baraonda di ‘’forse che sì forse che no’’ è finora il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esibitosi di recente in flautate confidenze,non richieste, alla signora Angela Merkel:”Salvini va contro tutti, ma loro parlano e poi io decido” le ha assicurato, ricevendone uno scettico:”Mi sembra semplicistico”. Che accadrà, si diceva. Fermo restando che in caso di crisi Mattarella non scioglierebbe certo le Camere per andare a un voto anticipato a ridosso delle Europee, l’ipotesi più probabile è che Salvini e Di Maio- la cui alleanza è valutata positivamente dal 60 per cento di italiani nonostante il continuo polemizzare -trovino un compromesso, un escamotage, magari l’apertura di un cantiere minore nell’attesa di una nuova ennesima stima su costi e benefici: e sempre mantenendosi l’un contro l’altro armati arrivare fino a queste benedette elezioni Europee, quando si misurerà il consenso reale alle varie forze che comunque non sposterà di un seggio il Parlamento uscito dalle urne del 4 marzo. E non è detto che in mancanza di una reale alternativa (il Pd in affanno, Forza Italia ridotta al minimo) i Dioscuri ritrovino, pur in un nuovo rapporto di forza,quella concordia discordante o concordante discordia che sembra stare scritta nel loro destino: che è anche e soprattutto, per più o meno fortuna, il nostro.