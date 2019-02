Quegli occhi chiedevano aiuto: facciamo finta di niente?

Sono da poco passate le cinque del pomeriggio di lunedì. Alla pensilina di viale Mariotti, altezza Ghiaia, una ragazzina che aspetta il bus viene avvicinata da un coetaneo (ex fidanzatino? spasimante? solo «amico»?) che inizia a tampinarla malamente, mettendole anche le mani addosso. Lei cerca aiuto con gli occhi tra le persone in attesa finché, grazie a un rimbalzare di sguardi, la scena viene notata da due uomini - forse verificatori della Tep - che bloccano il molestatore: «Lasciala stare e vattene, altrimenti chiamiamo la polizia». Vistosi sgamato, lui lascia la presa. Ma prima di allontanarsi lancia un avvertimento alla ragazzina: «Io me ne vado, tu però non farti più vedere in giro». Fin qui l'episodio, del quale non siamo riusciti ad apprendere maggiori particolari (a parte il numero dell'autobus su cui poi è salita la ragazza) sufficienti a giustificare un articolo nelle pagine di cronaca. Però è successo e ci sembrava giusto segnalarlo in qualche modo. Non tanto per fare la morale a chi ha assistito alla scena restando indifferente (visto che comunque qualcuno alla fine è intervenuto), quanto per non far passare sotto silenzio un fatto che di per sé non «fa notizia», ma che si configura pur sempre come un caso di violenza sulle donne. Nella fattispecie molestie e minacce nei confronti di una minorenne. I cui occhi, forse, potrebbero dover cercare aiuto anche oggi, o domani, o fra un mese. Magari mai, ed è ciò che speriamo: ma non ci piaceva far finta di niente.