Quei colpi a Manuel: superare l'indifferenza

Manuel Bortuzzo, 20 anni, nuotatore della nazionale, in allenamento presso il Centro della Federazione italiana di Ostia, ricorda bene la sera di sabato 2 febbraio: quando è stato colpito alla spina dorsale da un colpo di una pistola calibro 38, era fermo con la sua ragazza su un marciapiedi di fronte al distributore di sigarette di via Menandro, nel quartiere Axa, Municipio a Sud-Ovest di Roma. Poche centinaia di metri dalla via Cristoforo Colombo - che dalle Mura Aureliane conduce a Ostia - e, dalla parte opposta, da Acilia - la borgata sulla via del Mare, l’autostrada voluta da Mussolini.

Ieri, a distanza di sei giorni, ha avuto la sentenza. Il professor Alberto Delitala, Neurochirurgo-capo nell’Ospedale San Camillo, ha dichiarato: «C'è una lesione del midollo completa. Questo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe.»

Mercoledì 6, i responsabili, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25, di Acilia, spacciatori, hanno confessato di aver sparato «per errore» e si sono scusati dicendo che «era buio». I media si sono affannati a scrivere che la confessione è il frutto della pressione dei clan criminali di Acilia, bloccati nei loro traffici dallo spiegamento di forze di polizia nella loro borgata. Non dell’efficienza degli apparati di polizia.

Nessuno si è posto il problema di quale fosse, per i due, il bersaglio «giusto». Ci sarebbe molto da scrivere su questo episodio che è l’ultimo di una serie in corso da anni e che vede Napoli e Roma al primo posto. Ci limiteremo ad alcune osservazioni schematiche.

Che Italia è questa, nella quale conviviamo con episodi da guerriglia criminale, del genere in cui sono specialisti in Venezuela, in Brasile, in Columbia, in Guatemala? L’indifferenza e il cinismo albergano nell’anima di tanti, troppi italiani, dimentichi, per esempio che la nostra criminalità non si distingue per colore e razza? Peraltro, da noi s’è verificato un terribile incontro tra tutte le mafie del mondo, attratte da un clima indulgente e da una legislazione sostanzialmente lassista e lassisticamente applicata. Una sorta di «dumping» (concorrenza sleale) del mercato criminale italiano rispetto al resto del mondo e d’Europa. E dire che i numeri rappresentano una situazione di nostro «privilegio»: infatti, abbiamo il maggior numero di operatori di giustizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, polizie regionali, provinciali e comunali, magistrati) per 1000 abitanti nell’Unione europea. A essi corrisponde un arretrato giudiziario mostruoso, e indici di cattura e condanna peggiori del resto d’Europa.

Sono però convinto che il punto cruciale da superare è l’indifferenza, di cui abbiamo esempi dalla Val d’Aosta a Castelvetrano. Se il caso Bortuzzo sarà archiviato come gli altri, rimarranno solo le parole: ne ascoltiamo tante e non ce n’è più bisogno.

