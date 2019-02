I rischi economici della guerra con la Francia

Il governo italiano naviga a vista sullo scacchiere internazionale. Non si comprende quale disegno unisca l'isolazionismo sulla questione venezuelana, gli attriti nella gestione dei migranti, i pericolosi flirt con Putin o la crisi conclamata con la Francia.

Ecco, la Francia: che un Paese richiami l'ambasciatore, come ha fatto Parigi, è grave. E' il passo che precede una rottura che assumerebbe toni paradossali al tavolo europeo al quale siedono sia Francia che Italia. Eppure scherziamo col fuoco con un vicepremier che va a incontrare i gilet gialli nell'ultimo atto di una escalation tra retromarce sulla Tav e accuse di colonialismo in cui nemmeno i francesi, a dirla tutta, sono immuni da colpe (i toni sprezzanti di Macron, le libertà al confine con Ventimiglia, le ambiguità in Libia). Ma le conseguenze per la nostra economia che già annaspa potrebbero essere drammatiche.

Non si tutelano così migliaia di imprenditori che tutti i giorni lavorano con la Francia, il secondo Paese per il nostro export (oltre 45 miliardi, guidano Lombardia ed Emilia) e anche per l'import (più di 35 mld). Banalmente, una reazione scomposta dei francesi nei confronti dei nostri prodotti potrebbe farci molto male. Vale anche per noi: storicamente la Francia è il primo sbocco per i prodotti alimentari di Parma, anche se di recente è stata scalzata dalla Germania.

E i dossier Alitalia (che interessa Air France) e Fincantieri (dopo il dietrofront transalpino su Stx) si complicano maledettamente. Ne valeva la pena?