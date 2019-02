Rinunciare alla Tav sarebbe un massacro

Il fatto che la commissione incaricata di valutare i famigerati costi-benefici della Lione-Torino non abbia espresso parere unanime (l'ingegner Coppola si è chiamato fuori) significa che pur trattando di numeri l'analisi dipende anche da valutazioni soggettive e da variabili ardue da definire, come - per dirne una - le stime sul Pil. Ieri l'ha ammesso perfino il professor Ponti che lo strumento «non è perfetto». E forse non è stata perfetta nemmeno la scelta di affidare il coordinamento al professore da sempre contrario al progetto. Comunque: i tecnici elaborano pareri ma è alla politica che spetta il compito di prendere le decisioni per il bene pubblico. L'analisi sulla Tav a dire il vero non aiuta l'ala grillina del Governo che pare più isolata di prima, perché non ha contro solo la Ue, le imprese, i sindacati e le opposizioni (ci pare già abbastanza...) ma anche il principale alleato.

Eppure c'è molto che l'analisi non dice. Focalizzato soprattutto sul calcolo dei flussi di merci e persone, il documento pare dimenticare l'impatto di 50mila posti di lavoro con i cantieri a regime, come ricorda con sano pragmatismo il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Ma scorda anche conseguenze non «misurabili» dall'impatto devastante: l'affidabilità del Paese, già minata, sarebbe compromessa con il ritiro dal progetto e l'erogazione di finanziamenti futuri posta seriamente in dubbio. Grandi opere transnazionali poggiano su ingenti finanziamenti esteri: se non si utilizzano, quei denari non li dirottiamo altrove. E questo quanto ci costa?