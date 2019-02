Contro urlatori e maleducati serve un po' di silenzio

Spegniamo la tv, il computer, dimentichiamo i titoli ansiogeni e angoscianti, cancelliamo dalla memoria la valanga di aggressività, di iracondia, di volgarità che quotidianamente ci hanno riversato addosso i mezzi di comunicazione. E cerchiamo di immettere nella giornata pause di silenzio, di ascolto del silenzio nel quale far svanire l’intossicazione dei nostri giorni di questa era dell’offesa e della minaccia, questa società dell’insulto che abbiamo riempito di rumore stordente. Dice un amico maestro di saggezza: «Sarebbe l’esercizio spirituale laico più proficuo: rendere il silenzio l’arma più efficace da contrapporre al pandemonio urlato, a questa dittatura della maleducazione». Mitridatizzati dall’assunzione di veleni via via sempre più forti, siamo in grado di introitare senza batter ciglio parole e immagini devastanti. Il silenzio e la sua virtù riequilibrante è diventato quasi un’ammissione di debolezza. Stai in silenzio perciò sei un debole, un imbelle incapace di farti valere: e dunque grida, se non urli non esisti. Ma quale silenzio: con gli auricolari puoi stare tutto il giorno dentro il bailamme quotidiano. Con il telefonino in un amen puoi raggiungere e agguantare chi ritieni ti abbia mancato di rispetto e mandarlo a quel paese. Il silenzio è tempo sprecato, ci fa addirittura paura, lo fuggiamo come spazio disorientante e buio nel quale si è condannati a stare zitti: impossibile, in questa epoca di clamori.

Forse dovremmo davvero istituire corsi di insegnamento del silenzio; vacanze per amanti del silenzio; condanne esemplari a giorni di silenzio per chi ha peccato di urla e improperi.

Lezioni sulla cultura del silenzio come regola aurea di vita e mente sana: ecco cosa ci vorrebbe. Con in cattedra Tullio Ferretti, buonanima bussetana. Domenica mattina, al supermercato in fila alla cassa c’è un amico, Nicola Ampollini, si parla sottovoce, il vento freddo ci ha resi quasi afoni: «Meglio così - dice - meno si parla meglio è: questo l’insegnamento di mio nonno Tullio». Curiosità bussa forte: cioè? E così si scopre nonno Tullio, un vecchio saggio degno di canonizzazione laica per predicazione di alta virtù civile: «Aveva fatto sì e no la quinta elementare ma diceva cose meditate, intelligenti. Mi raccomandava spesso: prima di parlare, rispondere o dire qualcosa stai zitto, ma a lungo. Pensa e ripensa a quel che ti uscirà dalla bocca: perché dovrà essere qualcosa di molto più bello del silenzio, che però, ricordatelo, è superiore alle parole». Il silenzio come risposta alla volgarità dei tempi nostri. Tre minuti di silenzio prima di compiere un’azione, una ventina di secondi di silenzio prima di replicare a un interlocutore.

Una regola che se applicata spazzerebbe via questo quotidiano frastuono di offese in risposta alle offese, di insulti in risposta agli insulti. Uomini e donne famosi che danno in escandescenze e turpiloquio. I social straripanti fiumi limacciosi di parole irriferibili, spaventose pulsioni belluine a odiare l’avversario: la regola è aggressione e vendetta qui e subito, seduta stante. Politici che pescano in un lessico da suburra. Idioti che vergano sui muri promesse di morte. Insegnanti che additano due fratellini neri ai compagni di classe invitandoli a considerare «quanto sono brutti». L’offesa come tappa finale della comunicazione. La sopraffazione sonora come metodo nei dibattiti: sicché praticata da tutti i partecipanti ne risulta un urlante impasto incomprensibile, un’insalata di «buffone… la denuncio… si vergogni… ma vada a… bugiardo… ma stia zitto..». Una jattura vera e propria. Da sognare la nascita di Guardiani del Silenzio dediti a far osservare la legge che imporrà una silente meditazione prima di passare all’azione.