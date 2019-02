Rapporti burrascosi fra Salvini e Berlusconi

Procede per somma di stilettate il lungo addio di Salvini a Berlusconi. Anche il voto sardo ha fornito l’occasione per acuire il dissidio: all’esultante Cavaliere tornato a chiedere al leader della Lega di abbandonare il connubio con il Movimento stelle uscito malconcio dalle urne cagliaritane, il segretario della Lega ha risposto picche: «Non sarò io a mettere in difficoltà Luigi. L’alleanza con Forza Italia è un fatto comunale e regionale. Il Governo andrà avanti senza scossoni». I nuovi Dioscuri affratellati nell’uso di chiamarsi l’un l’altro col nome proprio, restano uniti nel patto di ferro, nonostante il flop di Di Maio in terra sarda e il deludente risultato di una Lega che puntava ben più in alto. Ma è il fiasco di Forza Italia rimasta sotto il 10 per cento il segnale più probante per un Salvini che in cinque anni ha vinto la battaglia per sottrarre la Lega all’egemonia berlusconiana dei tempi di Bossi. Ha surclassato l’alleato Silvio nella conta del 4 marzo scorso per la premership del centrodestra: e lo ha ridotto al rango di partner secondario nella formula Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia ad uso localistico. Salvini non ha mai amato il Cavaliere soprattutto nelle vesti di protettore magnanimo della Lega Nord di Umberto Bossi. Già tre anni fa a Pontida il Matteo rampante tuonava avvertimenti minacciosi: «È ora di finirla con la Lega serva di altri, un partitino del 4 per cento servo di Berlusconi e di Forza Italia, contento di avere una ventina di deputati. Io voglio governare, voglio cambiare questo Paese». Bossi-Berlusconi, la coppia vista da Salvini come la sterilizzazione della Lega: di qui il crescendo della sfida lanciata dal giovane Matteo al vecchio Silvio, con tutti i contrasti e i dissidi che sappiamo. E per emarginare il Cavaliere Salvini trova sponda nell’altro giovane leader del M5S, Di Maio, in un’intesa anche e soprattutto generazionale, nonostante le divergenze e diversità tra la Lega e il Movimento pentastellato.

Ecco dunque la sfida dei Dioscuri prodighi di promesse di cambiamento epocale, i Dioscuri che ottengono un vasto gradimento nonostante le opinioni diverse e i contrasti un po’ su tutto. Ma sul mercato della politica non c’è un’offerta forte alternativa, Pd in crisi, Forza Italia in declino, l’unica somma necessaria a raggiungere la maggioranza è quella Lega-M5S. Ora per il turbinoso pianeta Pentastellato è tempo di vacche magre, le elezioni regionali falcidiano il consenso boom del 4 marzo. Certo il raffronto è improprio ma segnala una difficoltà evidente proprio metre si affacciano momenti fatali: Tav, reddito di cittadinanza, difesa personale e tanti altri punti di disaccordo tra le due forze di maggioranza. Ma i Dioscuri non demordono, Luigi e Matteo si danno «il cinque» sui banchi del governo e parlottano sorridenti tra di loro, mano sulla bocca a impedire la decifrazione del labiale. E a Berlusconi, predicatore di imminenti sventure a quei due, non resta che lanciare un ultimo vaticinio da Calcante : «Salvini stia attento, dopo il flop Di Maio potrebbe toccare a lui»