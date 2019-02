Salvate il topo grasso

C'era una volta un topo grasso. Ma talmente grasso da rimanere incastrato in un tombino nel pieno centro di una città. Intrappolato nelle griglie, il ratto panzone sarebbe stato destinato alla morte se alcuni passanti non lo avessero notato (qualcuno lo ha pure fotografato), e, tramite un'associazione animalista, non avessero richiesto l'intervento dei pompieri. Non è la favola di un Esopo metropolitano redivivo, ma un fatto realmente accaduto a Bensheim, città della Germania. Ci sono voluti otto vigili del fuoco e mezz'ora di intervento per salvare il Bernie adiposo. Intervistato, uno dei soccorritori ha raccontato che una volta liberato, il roditore «ha guardato indietro - testuali parole - come per dire grazie». La morale, in fondo, c'è anche qui: l'aiuto ai più piccoli, per di più brutti, sporchi e fuori forma, peccato gravissimo di questi tempi, e la riconoscenza. E poteva bastare: non fosse stato per la cascata di insulti e offese dei soliti haters sui social che ci ha riportato alla realtà.