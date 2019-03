La nostra Gazzetta autorevole, credibile e vicina ai lettori

Ventisette anni fa, quando Baldassarre Molossi mi assunse alla “Gazzetta” come praticante, ero poco più che un ragazzino. Rincorrevo il sogno di diventare giornalista da quando avevo scoperto Gianni Brera, rimanendo folgorato dalla sua prosa. Oggi, a cinquant’anni, corono il sogno di una vita, emozionato non meno che entusiasta.

Dal ’92 a oggi è cambiato il mondo ed è profondamente cambiato l’universo dell’informazione. I siti Internet prima e i social network poi hanno segnato una rivoluzione, quanto e molto più di come l’avvento della tv aveva fatto qualche decennio prima. Ma, anche se la tecnologia permette un’altissima velocità nella diffusione delle notizie, il ruolo dei mezzi di informazione tradizionali e dei giornalisti non è passato di moda. Anzi, un giornale autorevole ha sempre più il ruolo di una bussola per orientarsi nella galassia delle notizie in tempo reale ed evitare le bufale (oggi si chiamano fake news: ma perché snobbare la nostra lingua? Non è già presa abbastanza a calci? Ma questo è un altro discorso).

Negli Stati Uniti, il “New York Times” (cioè il giornale autorevole per antonomasia) sta moltiplicando gli abbonamenti, dopo essere stato dato per spacciato: perché i lettori vi trovano rifugio per difendersi dal proliferare delle bufale. Fedeli agli insegnamenti di Baldassarre Molossi («Non vogliamo fare un piccolo “Corriere della Sera”, ma una grande “Gazzetta di Parma”») non ci sogneremo di montarci la testa e continueremo a impegnarci per mandare in edicola, ogni giorno, una grande “Gazzetta”.

Scrivo al plurale, perché insieme a me c’è una redazione di eccellenti professionisti, preparati ed esperti. Sono loro, siamo noi la garanzia che offriamo al lettore. Mettendoci la faccia, con l’orgoglio di lavorare per il più antico giornale d’Italia, unico per radicamento sul territorio, per tasso di fedeltà dei lettori.

Una cosa possiamo promettere: ci adopereremo per tenere alto il nome della “Gazzetta”, puntando tutte le nostre fiches (cioè, le capacità professionali) sull’autorevolezza e sulla credibilità, che sono e resteranno i nostri punti di forza. Non faremo titoli strillati, ma racconteremo le notizie, analizzeremo i fenomeni, realizzeremo approfondimenti seguendo l’intramontabile massima del giornalismo anglosassone: i fatti sono sacri, ma il commento è libero.

Vogliamo raccontare la città e la provincia: un territorio all’avanguardia nella cultura, nell’arte e nell’industria. Le luci e le ombre, le eccellenze e i problemi. Vogliamo intercettare i sentimenti dei parmigiani, ogni giorno.

Parma si prepara a vivere un’esperienza che tutti ci auguriamo entusiasmante, come capitale italiana della cultura: la “Gazzetta” si farà trovare pronta, anche con una serie di iniziative speciali che l’occasione straordinaria di Parma 2020 merita.

Stimoleremo dibattiti sui temi di attualità e saremo di sprone ai nostri amministratori: raccontando le cose che fanno, ma anche controllando che le promesse ai cittadini vengano mantenute. Il ruolo di giornale-sentinella è fondamentale, in una comunità.

Daremo spazio a tutti. E daremo sempre più spazio a voi lettori: gli spunti di riflessione, i suggerimenti e le critiche che offrono le vostre lettere e le vostre telefonate in redazione sono preziosi, per sentire il polso del nostro territorio.

Nel mezzo di una rivoluzione dell’editoria senza precedenti, la “Gazzetta” ha saputo stare al passo con i tempi: il nostro sito internet è cresciuto tantissimo, per numero di clic e per tempestività nel dare le notizie. In un giorno medio superiamo le 300mila pagine viste. E presto arriverà un nuovo sito: più bello, più ricco, più facile da consultare. Su Facebook contiamo 105mila fan. Il servizio che permette di ricevere via Whatsapp le notizie più importanti della città e della provincia in tempo reale, lanciato da poco, ha già avuto un grande successo.

La Gazzetta ha una quota di mercato dell’80 per cento (cioè, su 100 persone che vanno in edicola, 80 acquistano il nostro giornale): una cifra da record.

La tv e la radio registrano ascolti altissimi. Il gruppo gode di ottima salute. Ed è una grandissima soddisfazione professionale, e motivo di orgoglio, raccogliere il testimone da Michele Brambilla: di questo sono molto grato all’Editore, per aver premiato un ex ragazzino che ha vissuto la “Gazzetta” come la propria seconda casa. E un pensiero grato va agli amici e colleghi che mi sono stati maestri: essere cresciuti con campioni di giornalismo e belle persone come Luciano Pecorari, Carlo Allodi, Pier Paolo Mendogni, Gian Franco Bellè e Massimo Torelli, con direttori come quel fuoriclasse di Baldassarre Molossi, come Giuliano Molossi e Bruno Rossi, è stata una grande fortuna. Anche per onorare l’eredità di questo grande patrimonio professionale, prometto ai lettori di dare tutto me stesso.

L’ultimo pensiero, permettetemelo, è per Gioânnbrerafucarlo. Ovunque sia, so che alzerà un calice di Barbacarlo per augurarmi buona fortuna.

claudio.rinaldi@gazzettadiparma.it